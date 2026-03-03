El Córdoba CF amplía su techo salarial, pero la competencia acelera más: tres puestos menos en Segunda tras el mercado invernal

El Córdoba CF, recién cerrado el revés ante el Andorra en El Arcángel, concluyó el pasado mercado invernal con un ligero aumento en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), aunque ese crecimiento no le ha permitido ganar peso relativo dentro del ecosisitema financiero de Segunda División. De hecho, según los datos oficiales publicados este martes por LaLiga, la entidad blanquiverde dispone ahora de un tope de 10,254 millones de euros, lo que supone 162.000 euros más respecto a los 10,092 millones que figuraban en septiembre de 2025.

El incremento es real, pero el contexto competitivo lo matiza. Si al inicio del curso el bloque de Iván Ania ocupaba la novena posición en el ranking económico de la categoría, tras la actualización posterior a la ventana de enero ha pasado a situarse en la duodécima plaza. Es decir, pese a ampliar su margen, ha cedido hasta tres posiciones frente a otros clubes que han experimentado crecimientos más contundentes.

El contraste es evidente si se compara con el ejercicio anterior. En la campaña 2024-2025, el club blanquiverde pasó de 6,102 millones en verano a 7,711 millones tras el mercado invernal, convirtiéndose entonces en el tercer equipo que más expandió su límite en la categoría. En la presente temporada, sin embargo, el aumento de 162.000 euros lo coloca solo como el undécimo club que más ha incrementado su techo económico.

Eso sí, en perspectiva interanual el salto es considerable: respecto a febrero de 2025, el Córdoba CF ha elevado su límite en 3,145 millones de euros, dejando una estructura presupuestaria más robusta que la de hace apenas un año.

Así se ha movido la categoría

El comportamiento del resto de clubes explica el retroceso clasificatorio del conjunto de El Arcángel en esta tabla financiera. El crecimiento más espectacular lo ha protagonizado la UD Almería, que ha pasado de 3,395 a 10,504 millones, un salto de 7,109 millones.

Por delante, aunque con cifras ya elevadas de partida, destaca el recién descendido Leganés, que incrementa su límite de 14,773 a 19,773 millones (+5,000). Completa el podio de mayores subidas el Racing de Santander -próximo rival cordobesista en El Sardinero, el domingo-, que escala de 12,106 a 13,850 millones (+1,744).

En términos absolutos, el propio Butarque lidera actualmente también la clasificación económica de la categoría con 19,773 millones, seguido por la UD Las Palmas (15,183) y, de nuevo, el Racing (13,850).

En el extremo opuesto aparece el Granada, que presenta el límite más bajo, con 4,298 millones, además de protagonizar la caída más acusada desde septiembre (-902.000 euros). También destacan los descensos del Cádiz (-815.000), Mirandés (-319.000) y Burgos (-258.000), así como ajustes más moderados en el Eibar (-165.000) y el Real Sporting de Gijón (-99.000).

El mapa financiero, por tanto, ha experimentado movimientos relevantes en este segundo tramo del curso, con varios clubes reforzando de forma notable su capacidad de inversión deportiva. En el caso del Córdoba CF, la fotografía actual refleja una entidad con mayor músculo económico que hace un año, aunque en un escenario en el que la competencia, por norma, también ha acelerado.

Los límites de coste de plantilla deportiva de cada equipo de LaLiga en marzo. / laliga

¿Qué es el LCPD?

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) es el importe máximo que cada club o SAD puede destinar durante la temporada 2025-2026 a su estructura deportiva, una vez cerrados los mercados de verano e invierno. Éste incluye el gasto correspondiente a jugadores del primer equipo, primer y segundo entrenador, preparador físico, filiales, cantera y otras secciones.

En términos contables, el límite contempla salarios fijos y variables, cotizaciones a la Seguridad Social, primas colectivas, comisiones de agentes, gastos de adquisición y amortizaciones (esto es, el prorrateo anual del coste de traspaso en función de la duración del contrato). Además, cada club propone su propio límite conforme a las normas de elaboración presupuestaria, pero es el Órgano de Validación de LaLiga el que lo aprueba o, en su caso, lo ajusta para garantizar la estabilidad financiera de la entidad.