Ya son 15 los cambios de entrenador en LaLiga Hypermotion: el Zaragoza destituye a Rubén Sellés

Otro rival del Córdoba CF en LaLiga Hypermotion ha vuelto a forzar un cambio en su banquillo. Se trata del Real Zaragoza, que deberá contratar ahora a su tercer técnico en la temporada tras despedir a Rubén Sellés. El club maño no sólo anunció en su comunicado oficial, emitido en la tarde de este lun es, el adiós de Sellés, sino que también informó de que destituía al hasta ahora director deportivo, blanquillo, Txema Indias.

Entrenador y director deportivo, fuera

En su nota oficial, el Real Zaragoza, tras negociar en los últimos días las rescisiones de Sellés e Indias, informaba de que "el Real Zaragoza comunica que finaliza la relación contractual que vinculaba a nuestra entidad con el director deportivo Txema Indias y el entrenador Rubén Sellés. El club agradece la profesionalidad, dedicación y esfuerzo desempeñado por Txema Indias y Rubén Sellés durante su etapa en la entidad y les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales".

Rubén Sellés, durante su primer entrenamiento al frente del Real Zaragoza. / JAIME GALINDO / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

La salida de Sellés amplía una nómina de técnicos cesados que no ha dejado de crecer durante el curso. Abrió la serie Johan Plat en el Castellón, seguido por el propio Raúl Llona en la Cultural. Después llegaron los relevos de Asier Garitano en el Sporting de Gijón, Gabi Fernández -antecesor de Sellés- en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y Sergio Guilló en el Huesca.

Arden los banquillos en Segunda

La secuencia continuó con las destituciones de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el Leganés, Ion Ansotegi en la Real Sociedad B, Ibai Gómez en el Andorra, Guillermo Almada en el Valladolid -con rumbo posterior a Oviedo-, Jesús Galván en el Mirandés y, más recientemente, Luis García Tevenet, también en el conjunto pucelano, así como el Cuco Ziganda, en la Cultural Leonesa, que fue relevado por Rubén de la Barrera. Quince movimientos en los banquillos antes de que la temporada aterrice en su tramo más decisivo.

'Cuco' Ziganda, durante un encuentro en su etapa al frente del Huesca. / SD Huesca

En 18 partidos de Liga en los que se sentó en el banquillo del Real Zaragoza, Rubén Sellés cosechó un balance de 4 victorias, 6 empates y 8 derrotas (18 puntos de 54 posibles), no logrando consolidar la mejoría del equipo tras su llegada. En su particular Liga y contando sólo los resultados mientras él era técnico maño, el Zaragoza se hubiera colocado como el quinto peor equipo de Segunda, superando sólo al Huesca, al Cádiz, al Mirandés y al Valladolid.

Llega Lalo Arantegui

Poco después del anuncio de la destitución de Sellés e Indias, el Real Zaragoza anunció la contratación como director deportivo de Lalo Arantegui. El Real Zaragoza y Lalo Arantegui ya director deportivo del conjunto aragonés desde el 27 de febrero de 2017 hasta el 3 de diciembre de 2020. Ahora llegará para liderar la reconstrucción total del Real Zaragoza en su parcela deportiva, comenzando por la elección del entrenador que sustituya a Rubén Sellés y con una difícil papeleta a estas alturas: mantener al conjunto maño en Segunda, algo muy complicado, ya que se encuentra a ocho puntos de la salvación.