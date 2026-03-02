Sigue en directo el Córdoba CF-Andorra

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los de Iván Ania regresa a El Arcángel tras dos derrotas consecutivas a domicilio con la idea de reconectar con la victoria

Lance de una sesión de entrenamiento del Córdoba CF de esta semana.

Lance de una sesión de entrenamiento del Córdoba CF de esta semana. / A.J. GONZÁLEZ

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF vuelve este lunes a casa tras una larga semana de expediciones a domicilio, traducida en derrotas frente al Almería y en Ceuta, con el objetivo de reconectar dinámica y sensaciones frente al Andorra en El Arcángel, a partir de las 20.30 horas. Una cita, además, que quieren aprovechar los de Iván Ania para no perder comba en la pelea por un puesto entre los seis primeros clasificados, tras una jornada número 28 de Liga en Segunda División en la que prácticamente todos los rivales de la zona alta han logrado cumplir en sus respectivos compromisos. Enfrente estará un conjunto tricolor exigido también por lo suyo. Bajo la presión de huir del descenso, a apenas dos puntos, asoman los de Carles Manso, que vienen de imponerse al Real Zaragoza y también buscarán lo suyo con la idea de poner aún más tierra de por medio con respecto a los puestos de peligro. En resumen, tenemos partidazo.

