Sigue en directo el Córdoba CF-Andorra

El Córdoba CF vuelve este lunes a casa tras una larga semana de expediciones a domicilio, traducida en derrotas frente al Almería y en Ceuta, con el objetivo de reconectar dinámica y sensaciones frente al Andorra en El Arcángel, a partir de las 20.30 horas. Una cita, además, que quieren aprovechar los de Iván Ania para no perder comba en la pelea por un puesto entre los seis primeros clasificados, tras una jornada número 28 de Liga en Segunda División en la que prácticamente todos los rivales de la zona alta han logrado cumplir en sus respectivos compromisos. Enfrente estará un conjunto tricolor exigido también por lo suyo. Bajo la presión de huir del descenso, a apenas dos puntos, asoman los de Carles Manso, que vienen de imponerse al Real Zaragoza y también buscarán lo suyo con la idea de poner aún más tierra de por medio con respecto a los puestos de peligro. En resumen, tenemos partidazo.

También conocemos la alineación visitante. El Andorra de Carles Manso parte de inicio con: Jesús Owono, Gael Alonso, Villahermosa, Lautaro de León, Sergio Molina, Carrique, Marc Domenech, Martí Vilà, Josep Cerdà, Alende y Kim Min-Su.

¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Iván Ania sale con: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Xavi Síntes, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Dani Requena, Mikel Goti, Jacobo González, Carracedo y Adrián Fuentes.

El duelo en los banquillos Enfrente de Iván Ania estará Carles Manso, el técnico más joven de todo el fútbol profesional, a sus apenas 33 años. El catalán, que ejercía dentro del cuerpo técnico de Ibai Gómez hasta la destitución del vasco, asumió el mando del equipo presidido por Gerard Piqué hace una docena de partidos y ha conseguido, entre otros puntos, instalar a los pirenaicos fuera de los puestos de peligro en esta fase del campeonato.

Trilli, novedad para Iván Ania Por parte del Córdoba CF, el parte médico libera un nuevo nombre: Álvaro Trilli. El lateral gallego, tras dos jornadas fuera de convocatoria, regresa este lunes a la lista blanquiverde. No lo hacen todavía Juan María Alcedo ni Alberto del Moral, ambos cerca de regresar, con Theo Zidane y Franck Fomeyem todavía en procesos más reservados, aunque evolucionando de forma favorable en ambos casos.

Bajas rivales En clave rival, empezando por ahí, el Andorra contará con hasta tres bajas de peso. Las dos más representativas son las de los cordobeses Manu Nieto y Álex Calvo, unidas a la baja de media-larga duración del central Édgar González, que había sido un fijo desde su llegada en enero, cedido por el Almería. Lógicamente, tampoco estará Alberto Solís, lesionado en septiembre y que se perderá lo que resta de temporada.