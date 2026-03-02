En Directo
Fútbol | 28ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Andorra
Los de Iván Ania regresa a El Arcángel tras dos derrotas consecutivas a domicilio con la idea de reconectar con la victoria
El Córdoba CF vuelve este lunes a casa tras una larga semana de expediciones a domicilio, traducida en derrotas frente al Almería y en Ceuta, con el objetivo de reconectar dinámica y sensaciones frente al Andorra en El Arcángel, a partir de las 20.30 horas. Una cita, además, que quieren aprovechar los de Iván Ania para no perder comba en la pelea por un puesto entre los seis primeros clasificados, tras una jornada número 28 de Liga en Segunda División en la que prácticamente todos los rivales de la zona alta han logrado cumplir en sus respectivos compromisos. Enfrente estará un conjunto tricolor exigido también por lo suyo. Bajo la presión de huir del descenso, a apenas dos puntos, asoman los de Carles Manso, que vienen de imponerse al Real Zaragoza y también buscarán lo suyo con la idea de poner aún más tierra de por medio con respecto a los puestos de peligro. En resumen, tenemos partidazo.
También conocemos la alineación visitante. El Andorra de Carles Manso parte de inicio con:
Jesús Owono, Gael Alonso, Villahermosa, Lautaro de León, Sergio Molina, Carrique, Marc Domenech, Martí Vilà, Josep Cerdà, Alende y Kim Min-Su.
¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Iván Ania sale con:
Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Xavi Síntes, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Dani Requena, Mikel Goti, Jacobo González, Carracedo y Adrián Fuentes.
El duelo en los banquillos
Enfrente de Iván Ania estará Carles Manso, el técnico más joven de todo el fútbol profesional, a sus apenas 33 años. El catalán, que ejercía dentro del cuerpo técnico de Ibai Gómez hasta la destitución del vasco, asumió el mando del equipo presidido por Gerard Piqué hace una docena de partidos y ha conseguido, entre otros puntos, instalar a los pirenaicos fuera de los puestos de peligro en esta fase del campeonato.
Trilli, novedad para Iván Ania
Por parte del Córdoba CF, el parte médico libera un nuevo nombre: Álvaro Trilli. El lateral gallego, tras dos jornadas fuera de convocatoria, regresa este lunes a la lista blanquiverde. No lo hacen todavía Juan María Alcedo ni Alberto del Moral, ambos cerca de regresar, con Theo Zidane y Franck Fomeyem todavía en procesos más reservados, aunque evolucionando de forma favorable en ambos casos.
Bajas rivales
En clave rival, empezando por ahí, el Andorra contará con hasta tres bajas de peso. Las dos más representativas son las de los cordobeses Manu Nieto y Álex Calvo, unidas a la baja de media-larga duración del central Édgar González, que había sido un fijo desde su llegada en enero, cedido por el Almería. Lógicamente, tampoco estará Alberto Solís, lesionado en septiembre y que se perderá lo que resta de temporada.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba. En esta ocasión, otro partidazo el que tenemos entre manos, entre el Córdoba CF, que llega exigido tras dos derrotas consecutivas, y un Andorra que buscará dar la campanada este lunes a partir de las 20.30 horas en El Arcángel. Porque aparecen los de Iván Ania envueltos en cierto clima de reválida tras marcharse de vacío de Almería y Ceuta, en dos intentos de asalto a la zona de playoff frustrados en apenas una semana. Además, con el empuje del resto de rivales de la zona alta, la pelea se recrudece. Igual de tensa anda la situación para los de Principado, que vienen de imponerse al Real Zaragoza, pero apenas aventajar en dos puntos a la zona de descenso. ¡Comenzamos!
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España
- La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla