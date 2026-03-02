La crisis del Córdoba CF eclosiona en El Arcángel al encajar una dura goleada ante el Andorra

El Córdoba CF, lejos de despejar dudas, rompió por fin definitivamente la pequeña vía de agua que se abrió hace semanas, convirtiéndola en un río para encajar una dura goleada en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Andorra (0-4), en un partido que se decidió en la primera media hora, cuando los del Principado anotaron tres de sus tantos. El equipo de Iván Ania volvió a naufragar defensivamente, dejó una vez más evidencias de que perdió el equilibrio en el juego hace ya semanas y deja un horizonte gris que hace poner en duda el objetivo marcado por el club, que no es otro que el play off de ascenso a Primera. Las tres derrotas consecutivas en las tres últimas jornadas, esta última en casa y encajando un póquer de goles, obliga a una reflexión profunda en el seno de la entidad blanquiverde, empezando por el vestuario.

Vilarrasa, novedad en el once

El Córdoba CF regresaba a El Arcángel después de dos derrotas como visitante que le habían generado no sólo dudas clasificatorias, sino también de juego y, sobre todo, de confianza. Quizá una de la muestra más clara de esto último se plasmara en el regreso de Ignasi Vilarrasa al lateral izquierdo, apostando por fin Iván Ania por un jugador específico para la posición, en detrimento de Diego Bri que, recordemos, llegó a ser relevado en Ceuta en ese lateral por Jacobo González. Los otros diez eran los mismos que saltaron al terreno de juego caballa hace unos días para enfrentarse a un Andorra que, si bien ofrecía cierta tranquilidad en lo que a su clasificación se refiere, sí que dejaría claro –a priori- que iba a plantar batalla y no sólo por los tres puntos, sino por la posesión de balón.

Vilarrasa conduce el balón en El Arcángel durante el duelo entre el Córdoba CF y el Andorra. / MANUEL MURILLO

Pero todo pareció da igual, al menos en el arranque. Tras unos minutos de tanteo llegaría el gol visitante de una manera ciertamente parecida al primer tanto del Ceuta, hace muy pocos días. Villahermosa filtraba un pase a la espalda de la defensa, entre el lateral derecho y central diestro del Córdoba CF para que el envío lo recogiera Lautaro de León, avanzara hasta el área y cruzara el esférico ante Íker Álvarez.

Afectó el gol al Córdoba CF, que intentó disimular el golpe intentando poner a prueba a Owono desde lejos, pero fue sólo un espejismo, porque cinco minutos después del primero llegaría el segundo tanto pirenaico (min. 15). Un cambio de orientación de Sergio Molina, de banda a banda, lograba conectar con Josep Cerdá, quien por la derecha de la defensa blanquiverde avanzó casi sin oposición para fusilar, de nuevo, al portero blanquiverde.

En media hora, resuelto

Visto y no visto. El dejá vu cordobesista era evidente y no era cuestión de jugar de visitante o en El Arcángel. Los problemas se reproducían. Y tampoco era un problema de nombres. El desajuste defensivo del equipo de Iván Ania era más que evidente y el marcador volvía dejar a las claras que el equipo blanquiverde ha dejado de ser el que mostraba equilibrio hasta hace un mes y vuelve a recordar al de la pasada temporada. Quizá ni eso. Porque el Córdoba CF ni siquiera mostro esa rebeldía que sí mostraba tanto hace un año como este mismo, cuando recibía algún gol demasiado fácil y provocaba una reacción de los jugadores blanquiverdes furibunda, algo desajustada, pero plena de corazón buscando equilibrar y subsanar el error. Esta vez no.

Un disparo de Jacobo González (min. 28) al que respondió a una mano Owono pareció animar algo el encuentro para las huestes blanquiverdes que, en cualquier caso, dejaban claro que con desajustes defensivos o no, su capacidad ofensiva continuaba ahí, amenazante.

Pero resultó un espejismo. A la media hora de encuentro, el partido tornaba en goleada cuando Min-Su anotaba el tercer gol visitante. Una gran jugada individual del surcoreano terminaba con una carrera de 30 metros tras la que finalizaba superando a Íker Álvarez y dejando a todos con cara de funeral en El Arcángel.

El último cuarto de hora del primer acto en El Arcángel dejó clara una cosa. El Andorra le quitó el balón al Córdoba CF, no le permitió construir desde atrás gracias a una gran presión en el medio campo y en la primera línea blanquiverde y logró, además, una efectividad casi pasmosa. Paralelamente, el Córdoba CF naufragó en todos los frentes. Defensivamente volvió a recordar al de Ceuta o al de la pasada temporada, pero ofensivamente estuvo muy lejos de ser ese equipo que, pese a ese desequilibrio, conseguía aparecer por la portería rival.

Intento de cambio radical

Por lo tanto, el cambio en el segundo tiempo para el Córdoba CF debía ser absoluto, radical. Y esa transformación la intentó provocar Iván Ania en el inicio de ese segundo acto realizando un triple cambio: Carracedo, Vilarrasa y Requena dejaban su sitio a Percan, Diego Bri y Adilson Mendes.

Iván Ania aplaude en la previa del encuentro. / MANUEL MURILLO

Los blanquiverdes arrancaron con una jugaba embarullada, de empuje, de corazón y voluntad, pero poco más, porque justo después, Villahermosa y Domenech volvían a poner el corazón en un puño al coliseo ribereño. La suerte, que el delantero tricolor no se entendió del todo con su compañero e Íker Álvarez atajó el peligro visitante (min. 49).

El partido pareció entrar en la zona en la que interesaba a los locales, con algo de locura y ruptura. Un avance con el balón de Álex Martín provocó la zozobra en la defensa andorrana, que recuperó a tiempo para generar una jugada que finalizó con un dos contra uno a favor de los visitantes, pero Min-Sur anduvo demasiado lento en la ejecución final y propició la intervención de Xavi Sintes para evitar el cuarto tanto visitante. Y tras el susto, la primera aparición real del Córdoba CF en ataque en todo el partido, con un disparo de Adilson Mendes (min. 55) que terminó en el larguero de Owono. El rechace llegó a Albarrán que, con todo a favor, se topó con el portero pirenaico.

Pudo llegar el quinto... Y llegó el único blanquiverde

Min-Su respondió culminando una jugada visitante, aunque su disparo quedó demasiado flojo y accesible para Íker Álvarez (min. 62). El Córdoba CF no podía jugar a otra cosa. Con 0-3 en el marcador, tan solo podía confiar en una locura para intentar reactivarse por medio de un gol, aunque para ello tuviera que arriesgar aún más atrás.

Cerca del minuto 70, Percan no llegaba por poco a un centro raso y tenso cuando ya se veía el gol en la grada y fue el último empujón para Iván Ania de ser fiel a su idea: sentó a Albarrán y sacó a Dalisson. Así, la defensa blanquiverde quedó compuesta por algo parecido a Isma Ruiz incrustado entre ambos centrales para jugar sin laterales.

No sirvió de nada, porque el partido llevaba decidido mucho tiempo. Tras una gran mano de Íker Álvarez a un disparo cruzado de Lautaro, el mazazo definitivo que tapaba las minúsculas esperanzas de los de Ania llegó a cargo de Le Normand, que batió al portero blanquiverde tras un rechace de este a disparo lejano de Imanol. El árbitro inicialmente anuló el gol por fuera de juego, pero el VAR señaló la situación correcta del autor del cuarto tanto andorrano.

La señal del VAR activó las piernas de no pocos aficionados cordobesistas, que desfilaron, escaleras arriba, buscando su coche en El Arenal. Pudo llegar el quinto pocos minutos después, incluso, pero el Andorra se topó con la madera, pero el que llegó fue el del Córdoba CF, obra de Adilson. Pura anécdota.

Quizá el debate interno en el Córdoba CF tenga un punto de tranquilidad. Ya que pese a esa goleada encajada y la sangría sufrida en las últimas semanas, está claro que el conjunto blanquiverde cayó ante el Andorra por errores propios. No fue un gran encuentro del equipo de Gerard Piqué, sino un naufragio defensivo del Córdoba CF. Alguno podría argumentar: “Menudo consuelo”. Pues sí que lo es, porque señala que el arreglo está en el interior. Se deben solventar errores propios garrafales, comenzando por la dirección desde la banda. No le ha hecho falta al rival un partido brillante. Y eso da que pensar. O debería hacerlo. Además, el nivel de algunos jugadores, desde hace semanas, merece una revisión, algo más que justificado. No se ha perdido nada aún, pero el Córdoba CF, es evidente, se ha salido del camino. La crisis blanquiverde es evidente.