El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Andorra

Jornada negra la que firmó el Córdoba CF en su vuelta a El Arcángel (1-4), con motivo de la vigesimoctava fecha de LaLiga Hypermotion, en la que protagonizó su actuación más discreta del curso y, probablemente, una de las más endebles de los últimos tiempos en clave blanquiverde. El cuadro tricolor se marchó al descanso con un contundente 0-3 gracias a los tantos de Lautaro de León, Josep Cerdà y Kim Min-Su, castigando sin piedad la falta de intensidad, los desajustes y la apatía del conjunto local. Ya en la segunda mitad, Le Normand puso la rúbrica al vendaval visitante con el 0-4 definitivo.

Tras el intermedio se atisbó una leve reacción, aunque insuficiente para borrar el sonrojo del primer acto. Solo el tanto postrero de Adilson Mendes, el primero en su cuenta particular esta temporada, sirvió para maquillar mínimamente el resultado en los compases finales, que puso el broche -más que agrio- a la tercera derrota consecutiva de los de Iván Ania.

Y ya en el horizonte, otra prueba de calado: el próximo domingo en El Sardinero, donde aguardará el líder Racing de Santander (18.30 horas).

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición en LaLiga Hypermotion

La Segunda División se articula bajo un sistema de Liga regular a 42 jornadas, en el que cada equipo acumula puntos según sus resultados, configurando así la clasificación definitiva al término del calendario.

Al concluir la fase regular, los dos primeros clasificados ascienden de forma directa a Primera División. Por su parte, los equipos que finalizan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden a un playoff de promoción que determinará la tercera y última plaza de ascenso. En el extremo opuesto, los cuatro últimos descienden a Primera Federación.

La presente edición de LaLiga Hypermotion arrancó el 15 de agosto y se extenderá hasta el 31 de mayo, periodo en el que se disputan 462 encuentros correspondientes a la fase regular. Una vez cerrada esa etapa, una semana después comienza la fase de promoción.

El playoff se desarrolla mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo con peor clasificación en la liga actúa como local en la ida, mientras que el mejor posicionado disputa la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos y la eventual prórroga persiste la igualdad en el cómputo global, no hay tanda de penaltis: avanza el conjunto mejor clasificado en la fase regular por ventaja deportiva.

El cuadro queda definido de la siguiente manera: el tercer clasificado se mide al sexto y el cuarto al quinto en semifinales. Los vencedores acceden a una final, también a doble encuentro. El ganador de esa eliminatoria obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.