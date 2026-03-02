Córdoba CF-Andorra: altas, bajas y posibles onces para el partido en El Arcángel

La tercera prueba de la agenda de Segunda División en apenas nueve días, pero que mantiene el mismo objetivo: sumar de tres. Un propósito, eso sí, que se le viene resistiendo al Córdoba CF de Iván Ania durante esta última semana de competición, en la que ha tenido tiempo para marcharse sin nada en el equipaje de dos salidas consecutivas, ante el Almería y el Ceuta. Este lunes, frente al Andorra en El Arcángel (20.30 horas), buscarán los pupilos del asturiano dejar atrás el doble mal trago con otro triunfo -sería el tercero consecutivo en casa- que contribuya a la tarea de buscarse un hueco entre los seis primeros clasificados.

Porque el cruce en el Alfonso Murube resaltó la fragilidad califal en esta fase reciente del campeonato, con tres goles encajados antes de cumplirse la media hora. También ocurrió algo similar en territorio almeriense, donde apenas rebasado ese espacio de tiempo ya mandaba por dos tantos el conjunto diridigo por Rubi. En consecuencia, en ambas citas quedó en el aire la opción de asaltar la zona noble, que aún se mantiene a tiro de piedra.

Lo hace tras la brillante racha que precedía en el calendario, con seis victorias entre siete citas, tras imponerse al Mirandés, Huesca, Burgos, Las Palmas, Real Valladolid y Leganés, pese a caer frente al Málaga.

Altas, bajas y novedades

En el plano médico, no podrá contar este lunes Iván Ania con los servicios de Juan María Alcedo, Alberto del Moral -en la recta final de su recuperación-, Theo Zidane ni Franck Fomeyem, aún aquejados de sus respectivas dolencias. Sí estará, de nuevo, un Rubén Alves que ya regresó a convocatoria tras caer lesionado en diciembre hace apenas unas fechas, en la visita a suelo ceutí -sin minutos-, y se presenta como otra opción más a la hora de organizar la retaguardia. Como alta, regresa Álvaro Trilli, una vez superadas unas molestias musculares -localizadas en al zona de la espalda- que lo habían mantenido al margen en los dos últimos compromisos.

En clave contraria, el Andorra de Carles Manso se presenta en El Arcángel sin los cordobeses Manu Nieto ni Álex Calvo, ambos lesionados, ni tampoco uno de sus flamantes fichajes del mercado invernal, el central Édgar González, cedido por el Almería y que desde su llegada se había hecho un fijo en los planes del preparador barcelonés. Lógicamente, tampoco estará el lesionado de gravedad Alberto Solís -se pierde toda la campaña-, aunque vuelve de sanción Thomas Carrique.

Los futbolistas del Córdoba CF, durante el entrenamiento del pasado sábado. / A.J. GONZÁLEZ

Alineaciones probables

De este modo, estas son los dos posibles onces de inicio para el choque entre blanquiverdes y tricolores:

Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Diego Bri, Isma Ruiz, Dani Requena, Goti, Jacobo, Carracedo y Adrián Fuentes. Andorra FC: Owono, Petxarroman, Alende, Gael Alonso, Imanol García, Villahermosa, Yeray Cabanzón, Sergio Molina, Cerdà, Lautaro de León y Kim Min-Su.

La cita estará dirigida por el bilbaíno Gorka Etayo Herrera, adscrito al comité vasco. Desde el VAR le acompañará el valenciano Iván Caparrós Hernández.