Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CCFDirecto | Oriente PróximoPlanes de TrumpJavi GarridoTrenesPrecio gasolinaHitachiInvestigación AdamuzAgua aldea IznájarCHG Inundaciones
instagramlinkedin

Uno a uno

Adilson, por su gol, único aprobado en el Córdoba CF tras su naufragio ante el Andorra en El Arcángel

El portugués anotó un tanto anecdótico, pero es el primero que marca esta temporada y supone un paso más tras su travesía por su lesión de cruzado

Equipo titular del Córdoba CF que cayó goleado este lunes en El Arcángel ante el Andorra.

Equipo titular del Córdoba CF que cayó goleado este lunes en El Arcángel ante el Andorra. / MANUEL MURILLO

Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

ÍKER ÁLVAREZ  (3)

Irreconocible

En al menos dos goles pudo hacer mucho más. Marca una línea descendente.

CARLOS ALBARRÁN (2)

Crisis

Uno de los máximos exponentes de la crisis en la que está inmerso el equipo.

XAVI SINTES (3)

Una marcha

Pareció ir con una marcha menos. Demasiado lento para los delanteros andorranos.

ÁLEX MARTÍN (3)

Errores

Demasiados errores: al perfilarse, al ocupar espacios, con el balón… Mal partido.

IGNASI VILARRASA (2)

Duro regreso

Un regreso demasiado duro. Acusó la inactividad y no estuvo. Ni con balón ni sin él.

ISMA RUIZ (4)

Casi

El único que casi pareció competir seriamente. Mucho esfuerzo sin ningún premio.

DANI REQUENA (1)

No

Desaparecido por completo víctima de la superioridad táctica del Andorra en la primera media hora.

CARRACEDO (1)

Ni se le vio

Otra víctima de la primera media hora y, en este caso, sin rebelarse. Ni se le vio.

MIKEL GOTI (2)

Nada

Un par de balones le llegaron nada más, pero tampoco anduvo especialmente clarividente.

JACOBO GONZÁLEZ (4)

Lo intentó

Lo intentó a balón parado y con un par de disparos, sobre todo uno en la primera parte.

ADRI FUENTES (3)

Muy poco

Demasiado poco para alguien que va tan bien a los espacios. Debieron buscarlo más.

ADILSON (5) Gol.

DIEGO BRI (4) Tuvo empuje.

PERCAN (3) Una ocasión.

DALISSON (3) Apenas se le vio.

Noticias relacionadas

OBOLSKII (-) Poco tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  2. La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
  3. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  4. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  5. La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
  6. Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
  7. La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España
  8. La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla

Adilson, por su gol, único aprobado en el Córdoba CF tras su naufragio ante el Andorra en El Arcángel

Adilson, por su gol, único aprobado en el Córdoba CF tras su naufragio ante el Andorra en El Arcángel

La crisis del Córdoba CF eclosiona en El Arcángel al encajar una dura goleada ante el Andorra

La crisis del Córdoba CF eclosiona en El Arcángel al encajar una dura goleada ante el Andorra

El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Andorra

El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Andorra

Israel reprocha la posición de España con respecto a la guerra en Oriente Próximo: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

Israel reprocha la posición de España con respecto a la guerra en Oriente Próximo: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

Irán da por cerrado el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar cualquier barco que lo cruce

Irán da por cerrado el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar cualquier barco que lo cruce

La hermandad del Remedio de Ánimas presenta 'In ictu oculi', una experiencia inmersiva en la parroquia de San Lorenzo Mártir

La hermandad del Remedio de Ánimas presenta 'In ictu oculi', una experiencia inmersiva en la parroquia de San Lorenzo Mártir

El Descendimiento organiza el concierto 'En clave de pasión' con música cofrade el 8 de marzo en Córdoba

El Descendimiento organiza el concierto 'En clave de pasión' con música cofrade el 8 de marzo en Córdoba
Tracking Pixel Contents