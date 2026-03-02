Uno a uno
Adilson, por su gol, único aprobado en el Córdoba CF tras su naufragio ante el Andorra en El Arcángel
El portugués anotó un tanto anecdótico, pero es el primero que marca esta temporada y supone un paso más tras su travesía por su lesión de cruzado
ÍKER ÁLVAREZ (3)
Irreconocible
En al menos dos goles pudo hacer mucho más. Marca una línea descendente.
CARLOS ALBARRÁN (2)
Crisis
Uno de los máximos exponentes de la crisis en la que está inmerso el equipo.
XAVI SINTES (3)
Una marcha
Pareció ir con una marcha menos. Demasiado lento para los delanteros andorranos.
ÁLEX MARTÍN (3)
Errores
Demasiados errores: al perfilarse, al ocupar espacios, con el balón… Mal partido.
IGNASI VILARRASA (2)
Duro regreso
Un regreso demasiado duro. Acusó la inactividad y no estuvo. Ni con balón ni sin él.
ISMA RUIZ (4)
Casi
El único que casi pareció competir seriamente. Mucho esfuerzo sin ningún premio.
DANI REQUENA (1)
No
Desaparecido por completo víctima de la superioridad táctica del Andorra en la primera media hora.
CARRACEDO (1)
Ni se le vio
Otra víctima de la primera media hora y, en este caso, sin rebelarse. Ni se le vio.
MIKEL GOTI (2)
Nada
Un par de balones le llegaron nada más, pero tampoco anduvo especialmente clarividente.
JACOBO GONZÁLEZ (4)
Lo intentó
Lo intentó a balón parado y con un par de disparos, sobre todo uno en la primera parte.
ADRI FUENTES (3)
Muy poco
Demasiado poco para alguien que va tan bien a los espacios. Debieron buscarlo más.
ADILSON (5) Gol.
DIEGO BRI (4) Tuvo empuje.
PERCAN (3) Una ocasión.
DALISSON (3) Apenas se le vio.
OBOLSKII (-) Poco tiempo.
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España
- La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla