Adilson, por su gol, único aprobado en el Córdoba CF tras su naufragio ante el Andorra en El Arcángel

ÍKER ÁLVAREZ (3)

Irreconocible

En al menos dos goles pudo hacer mucho más. Marca una línea descendente.

CARLOS ALBARRÁN (2)

Crisis

Uno de los máximos exponentes de la crisis en la que está inmerso el equipo.

XAVI SINTES (3)

Una marcha

Pareció ir con una marcha menos. Demasiado lento para los delanteros andorranos.

ÁLEX MARTÍN (3)

Errores

Demasiados errores: al perfilarse, al ocupar espacios, con el balón… Mal partido.

IGNASI VILARRASA (2)

Duro regreso

Un regreso demasiado duro. Acusó la inactividad y no estuvo. Ni con balón ni sin él.

ISMA RUIZ (4)

Casi

El único que casi pareció competir seriamente. Mucho esfuerzo sin ningún premio.

DANI REQUENA (1)

No

Desaparecido por completo víctima de la superioridad táctica del Andorra en la primera media hora.

CARRACEDO (1)

Ni se le vio

Otra víctima de la primera media hora y, en este caso, sin rebelarse. Ni se le vio.

MIKEL GOTI (2)

Nada

Un par de balones le llegaron nada más, pero tampoco anduvo especialmente clarividente.

JACOBO GONZÁLEZ (4)

Lo intentó

Lo intentó a balón parado y con un par de disparos, sobre todo uno en la primera parte.

ADRI FUENTES (3)

Muy poco

Demasiado poco para alguien que va tan bien a los espacios. Debieron buscarlo más.

ADILSON (5) Gol.

DIEGO BRI (4) Tuvo empuje.

PERCAN (3) Una ocasión.

DALISSON (3) Apenas se le vio.

OBOLSKII (-) Poco tiempo.