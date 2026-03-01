Iván Ania, ambicioso antes de recibir al Andorra: "Hay que creer que se pueden conseguir cosas"

La tercera parada de LaLiga Hypermotion en apenas siete días para el Córdoba CF de Iván Ania ya está aquí: este lunes ante el Andorra en El Arcángel, a partir de las 20.30 horas. Un duelo de contrastes, entre objetivos dispares, en el que aterrizan los pupilos del asturiano con la idea de reconectar resultados y sensaciones tras dos salidas consecutivas de vacío -Almería y Ceuta-, pero todavía con el playoff de fondo: «En la situación en la que estamos, que es privilegiada, el que va a tener más posibilidades de tener un objetivo mayor es el que mejor sepa gestionar las victorias y las derrotas. Tenemos que seguir siendo los mismos, lo que nos trajo hasta aquí es lo que nos va a permitir avanzar. Queda tantísimo por delante, que pueden pasar muchísimas cosas. Hay que creer que se pueden conseguir cosas, si quieres conseguir algo, el creer en ello es fundamental», expresó el técnico este domingo.

Un escenario con aroma a examen

Porque cierto clima de reválida envuelve a la cita, tras dos jornadas sin puntuar y, con ello, también otro par de tentativas de asalto a la zona noble frustradas por el camino. «Son dos derrotas dolorosas, también por el desarrollo. En Almería ellos fueron mejores, nos hacen dos goles e incluso pudieron hacer alguno más, pero en la segunda estuvimos todo el tiempo en campo rival. Tuvimos posibilidad de empatar el partido. En Ceuta, una primera mitad muy loca, encajamos tres goles, igualamos el marcador en dos ocasiones, pero no nos dio tiempo a ver cómo íbamos a manejar esa situación. En la segunda parte, parecida a Almería, pero con menos claridad. Nos costó tener esa claridad en el juego interior, por fuera, de ahí que no hiciéramos tantas ocasiones», analizó.

De hecho, cinco goles en el lapso de apenas cuatro días encajó la defensa cordobesa , sin ir más lejos, que continúa en el foco dentro de este tourmalet particular de finales del mes de febrero -torcido en el último tramo- e inicios de marzo: «Tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo. Si eso lleva añadido que puedas escalar en la clasificación y entrar en playoff, perfecto. Si no, ganar y no mirar más allá. Ganó Burgos, Málaga... Son resultados que podían suceder. Lo importante es que ganemos nosotros al Andorra. A partir de ahí, lo que hagan los demás, si nos ayuda bien, sino, a seguir peleando por los objetivos», explicó.

La prueba no es baladí. Enfrente aguarda un Andorra que ha experimentado una ligera reactivación desde la llegada de Carles Manso, el técnico más joven del fútbol profesional . Los tricolores vienen de imponerse al Real Zaragoza, un triunfo que les ha permitido tomar algo de oxígeno respecto al descenso. «Somos equipos parecidos en algunas circunstancias. A pesar de su cambio de entrenador, tienen un modelo muy definido. Es un equipo que intenta someter al rival a base de tener el balón. Me gusta ver sus partidos, saco conclusiones de cara a nuestro planteamiento, por el comportamiento de sus rivales. Es muy buen equipo, arrancó muy bien, estoy seguro que el dominar tanto a los rivales va a tener sus frutos y va a poder conseguir la salvación», avanzó Ania sobre el adversario.

Lance de una sesión de entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / A.J. GONZÁLEZ

Parte médico y novedades

En el capítulo de efectivos, el Córdoba CF presentará una cara nueva recuperada para la causa tras dos citas en el dique seco: Álvaro Trilli. El gallego, junto a un Rubén Alves que ya reapareció en convocatoria ante los ceutíes, será novedad -con o sin minutos- en el planteamiento de El Arcángel: «Trilli llega, lo tenemos disponible para el partido de mañana. Luego, tenemos la baja de Juan María Alcedo, de Theo, de Franck Fomeyem... A Alberto del Moral le queda poquito, todavía no lo tenemos. Theo se siente bien, la lesión está totalmente superada, pero le falta un poco de fondo físico, está recuperado de la recuperación. No sé si en la siguiente semana o posteriores, lo vamos a tener disponible», señaló.

«Villarrasa está disponible, lleva convocado desde Las Palmas. Jugó ante el Leganés unos minutos. Está entrenando totalmente integrado, normal. En el momento que decidamos darle la titularidad o más minutos, es porque vemos que nos puede aportar cosas. No tiene por qué ser este lunes, puede ser en cualquier momento. Viene con la vitola de ser un jugador importante y seguimos pensando lo mismo. Bri lo está haciendo bien. En algún momento puntual metemos ahí a Jacobo, pero ojalá que no lo tenga que hacer más, porque suele ser por estar muy volcados o perdiendo», apostilló, repasando también la situación del zaguero.