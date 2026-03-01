Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Andorra

Vuelve el fútbol a El Arcángel. Tras dos encuentros como visitantes, el Córdoba CF volverá a su feudo para medirse al Andorra en una oportunidad ideal para seguir cerca de los puestos de playoff. El duelo se disputará el lunes 2 de marzo a las 20.30 horas.

El partido se podrá seguir a través de las diversas plataformas que ofrecen LaLiga Hypermotion TV. La emisión principal estará a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, quienes poseen los derechos televisivos del campeonato. Además, otros operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video también ofrecerán la retransmisión. El grupo MásMóvil, por su parte, pondrá la señal a disposición mediante sus diferentes marcas: Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. A nivel local, PTV Telecom continuará distribuyendo la señal a través de Zapi, disponible mediante una suscripción mensual.

Otra oportunidad de oro

Los de Iván Ania tienen este lunes otra ocasión de oro para continuar su persecución particular de la zona noble de la clasificación. Los blanquiverdes cuentan con 41 puntos que, al inicio de la jornada, los situaban en séptima posición. Una victoria con su afición les permitiría seguir enganchados en la pomada de la clasificación y con opciones de terminar la semana en los puestos de playoff, eso sí, dependiendo de resultados de terceros.

Iván Ania observa el entrenamiento del Córdoba CF / A.J. González

Un equipo en alza

En frente, el cuadro califal se mide a un Andorra que se encuentra estancado en la parte baja de la categoría. Con 32 puntos, el conjunto tricolor se encuentra decimoséptimo, a tan solo dos puntos del descenso. Desde la llegada de Carles Manso, han mejorado las sensaciones en su juego, pero los resultados no terminan de llegar sobre el verde. Aun así, los pirenaicos llegan a Córdoba tras vencer ante el Zaragoza por dos tantos a uno.

El encuentro será dirigido por Gorka Etayo Herrera. El bilbaíno dirigirá por tercera vez a los de Iván Ania en este curso, en las dos anteriores, no perdió. Estará acompañado en el VAR por el valenciano Iván Caparrós Hernández