Actualidad blanquiverde
Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Andorra
El encuentro, correspondiente a la jornada 28 del campeonato doméstico, se podrá por numerosos teleoperadores a través del canal LaLigaTV Hypermotion
Lorenzo Estepa
Vuelve el fútbol a El Arcángel. Tras dos encuentros como visitantes, el Córdoba CF volverá a su feudo para medirse al Andorra en una oportunidad ideal para seguir cerca de los puestos de playoff. El duelo se disputará el lunes 2 de marzo a las 20.30 horas.
El partido se podrá seguir a través de las diversas plataformas que ofrecen LaLiga Hypermotion TV. La emisión principal estará a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, quienes poseen los derechos televisivos del campeonato. Además, otros operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video también ofrecerán la retransmisión. El grupo MásMóvil, por su parte, pondrá la señal a disposición mediante sus diferentes marcas: Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. A nivel local, PTV Telecom continuará distribuyendo la señal a través de Zapi, disponible mediante una suscripción mensual.
Otra oportunidad de oro
Los de Iván Ania tienen este lunes otra ocasión de oro para continuar su persecución particular de la zona noble de la clasificación. Los blanquiverdes cuentan con 41 puntos que, al inicio de la jornada, los situaban en séptima posición. Una victoria con su afición les permitiría seguir enganchados en la pomada de la clasificación y con opciones de terminar la semana en los puestos de playoff, eso sí, dependiendo de resultados de terceros.
Un equipo en alza
En frente, el cuadro califal se mide a un Andorra que se encuentra estancado en la parte baja de la categoría. Con 32 puntos, el conjunto tricolor se encuentra decimoséptimo, a tan solo dos puntos del descenso. Desde la llegada de Carles Manso, han mejorado las sensaciones en su juego, pero los resultados no terminan de llegar sobre el verde. Aun así, los pirenaicos llegan a Córdoba tras vencer ante el Zaragoza por dos tantos a uno.
El encuentro será dirigido por Gorka Etayo Herrera. El bilbaíno dirigirá por tercera vez a los de Iván Ania en este curso, en las dos anteriores, no perdió. Estará acompañado en el VAR por el valenciano Iván Caparrós Hernández
Suscríbete para seguir leyendo
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304