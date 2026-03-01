El Córdoba CF busca redención en El Arcángel frente a un Andorra camaleónico

No admite demasiada discusión: la forma más eficaz de neutralizar una derrota, así como sus síntomas, es hacerse con una victoria. De dos de esas primeras viene precisamente el Córdoba CF, que afronta este tramo de calendario de LaLiga Hypermotion, en una semana comprimida que ha dado para marcharse de vacío de Almería y Ceuta, con la idea guarecerse en El Arcángel este lunes frente al Andorra (20.30 horas), donde le asoman dos exámenes: uno interno, que medirá su reacción tras el doble tropiezo; y otro externo, con la zona noble todavía a tiro de piedra.

Porque por ese territorio se sigue moviendo el bloque blanquiverde, que ahora quiere apelar a la revitalizada fortaleza de su feudo, donde encadena dos triunfos consecutivos -tras superar a sendos recién descendidos como Valladolid y Leganés semanas atrás-, para recomponer dinámica, resultados y sensaciones. Es más, hacía año y medio que los cordobeses no salían con los tres puntos en dos ocasiones sucesivas de su hogar, por lo que la idea, al menos en ese sentido, es dar continuidad a la tendencia.

Números con los que seguir trabajando

La cosecha lo avala, ciertamente. Un total de 41 puntos entre 27 jornadas -solo pendiente de participar este lunes para equiparar el número de partidos con respecto al resto de la categoría- figuran en el casillero. «Queda tantísimo por delante, que pueden pasar muchísimas cosas. Hay que creer que se pueden conseguir cosas», reafirmaba el propio Ania en vísperas del pleito, marcando el camino para una causa que, en palabras del propio técnico, quiere reflejarse en lo que año atrás hizo el Levante: a estas alturas de curso partía como séptimo, y acabó siendo campeón…

El mensaje ya no sale entredientes, escapa a voces (en esta previa, se olvidó del refrán de los famosos 50 puntos, sinónimo de permanencia). Quizá así lo manden las circunstancias. El caso es que, tanto el contexto como las necesidades apuntan en el mismo sentido, que es superar al Andorra. Pero lo contrario, a buen seguro, quiere Carles Manso, entrenador del equipo del Principado -y el más joven del fútbol profesional-, que desde su trinchera ha logrado dar un par de bocanadas de oxígeno últimamente.

De hecho, de imponerse al Real Zaragoza y cortar de raíz una racha de tres reveses sucesivos llegan los pirenaicos. Eso sí, como visitante, sus números no son tan elocuentes: es el segundo equipo que más encaja lejos de casa en Segunda División, con 24 dianas entre 14 partidos. Es más, solo una vez entre sus últimas cuatro salidas logró puntuar, correspondiente al 1-2 frente al Mirandés en Anduva del pasado mes de enero.

Ignasi Vilarrasa, Rubén Alves y Trilli, en un entrenamiento. / A.J. GONZÁLEZ

Y para más inri, no tendrá a varias piezas clave disponibles: por lesión son baja los dos cordobeses en su plantilla, Manu Nieto y Álex Calvo, también el central Edgar González -cedido por el Almería-, así como el lesionado de larga duración Alberto Solís, baja para toda la campaña. Sí regresa un pilar como el francés Thomas Carrique, libre tras cumplir ciclo de amonestaciones fechas atrás frente al combinado zaragozano.

También habrá alguna novedad en el sentido opuesto. Y es que ya de vuelta a Iván Ania, la primera y única alta de su plan la firma Álvaro Trilli, que tras dos pleitos fuera de convocatoria -a raíz de unas molestias musculares, localizadas en la zona de la espalda-, vuelve a encontrarse en disposición de ser alineable por el preparador ovetense. Repetirá, a su vez, Rubén Alves, presente en Ceuta, pero sin minutos, mientras que Alberto del Moral -en la recta final de su recuperación-, Alcedo, Theo Zidane y Fomeyem permanecerán otro duelo más lejos de la dinámica del resto de la plantilla.

A la tercera va la vencida

De este modo, y siempre con la idea de reconectar con la senda del triunfo en mente, el plan del preparador cordobesista parece ser el de dar continuidad a su nuevo once de gala. Poco movimiento, por tanto, se espera con respecto a lo que se vió en cruces anteriores. En portería seguirá Iker Álvarez, con una línea de cuatro por delante en el que algunas piezas, como Carlos Albarrán o Xavi Sintes, andan relativamente en entre dicho. Tanto al catalán como al balear se esperan en el lateral derecho y el eje de la zaga, respectivamente, secundados por Álex Martín y un Diego Bri que ha transformado su interinidad en monopolio por el flanco izquierdo.

Lo mismo ocurre en mediocampo, donde habrá más continuidad. Por ahí, tanto Isma Ruiz como Dani Requena son inamovibles, mientras que Mikel Goti, algo apagado en el último par de cruces, se espera repitiendo desde el enganche. También por la izquierda, ya en clave ofensiva, se adivina la presencia de Jacobo González, que mojó en Ceuta, con el otro goleador de aquella tarde, Carracedo, en la derecha. Más clara todavía estará la receta en punta: seguirá Adrián Fuentes, la referencia.