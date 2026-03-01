El Córdoba CF, atento a la situación en Baréin ante la escalada bélica en el Golfo Pérsico

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha trasladado su onda expansiva al Golfo Pérsico. Entre los países afectados se encuentra el Reino de Baréin, donde en las últimas horas se han producido ataques con misiles y drones lanzados desde territorio iraní. Una situación que no es ajena al Córdoba CF, cuya mayoría accionarial pertenece al fondo bareiní Infinity Sports Venture.

La entidad blanquiverde, de este modo, sigue con atención los acontecimientos en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, dado que sus principales accionistas tienen su base en un país que está siendo objeto directo de acciones militares en estas fechas, con todo lo que conlleva.

Misiles, drones y espacio aéreo clausurado

El pasado sábado al mediodía comenzó a intensificarse la situación. Las autoridades locales confirmaron entonces que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado varios misiles procedentes de Irán tras detectarse incursiones en su espacio aéreo. A partir de ese momento se activaron sirenas en distintos puntos del país ante la llegada de nuevas oleadas.

Si bien buena parte de los proyectiles fueron neutralizados, algunos alcanzaron instalaciones militares asociadas a bases estadounidenses presentes en territorio bareiní. Es más, se notificó el impacto de un dron contra un radar de 360 grados en una de esas infraestructuras estratégicas. Con el paso de las horas, el Ejecutivo informó también de daños en edificios residenciales de Manama, lo que obligó a desplegar operativos de extinción y rescate en las zonas afectadas.

Como medida preventiva, se instó a la población a permanecer en sus domicilios o en lugares seguros y se decretó el cierre temporal del espacio aéreo.

La tensión no se disipó. Hoy, 1 de marzo, se confirmó un nuevo episodio: un ataque con drones contra el Aeropuerto Internacional de Baréin. Según los primeros datos oficiales, los daños fueron de carácter menor gracias a la activación inmediata de los protocolos de respuesta, aunque el incidente volvió a evidenciar la fragilidad del contexto actual que atraviesa la zona.

Carlos Alcaraz recibe la camiseta del Córdoba CF de Nasser bin Hamad Al Khalifa, en presencia de Khalid bin Hamad Al Khalifa. / CóRDOBA

Conexión estructural con el Córdoba CF

De hecho, pese a que la realidad inmediata del Córdoba CF se sigue desarrollando con relativa normalidad en España, la situación no es en absoluto ajena. Infinity Sports Venture, fondo de inversión bareiní con base en el Golfo, es el accionista mayoritario del club desde la adquisición del paquete de control del equipo de El Arcángel, producida en diciembre de 2019.

Es más, la vinculación institucional ha sido visible en los últimos años. Han sido múltiples los encuentros entre el príncipe bareiní, presidente del Comité Olímpico del país y ministro, Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, con el consejero delegado cordobesista, Antonio Fernández Monterrubio, así como con miembros del cuerpo técnico y la plantilla.

Nasser bin Hamad, hijo del rey de Baréin, desempeña un papel destacado en la estructura deportiva del país y en la proyección internacional de iniciativas vinculadas al propio Infinity, que mantiene al frente del club califal a Abdulla Jehad Abdulla Alzain, como presidente, y al consejero Mohamed Hasan Ali Alnusuf, representante de mayor peso dentro del Consejo.

En conclusión, en el Córdoba CF se tiene constancia de la lógica preocupación entre sus accionistas mayoritarios y se sigue con atención el avance de los acontecimientos en el país del Golfo Pérsico, donde las próximas horas se presentan claves.