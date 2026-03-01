Córdoba CF-Andorra: Etayo Herrera, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al bilbaíno Gorka Etayo Herrera (1995), adscrito al colegio vasco, para dirigir el encuentro que medirá este lunes al Córdoba CF y al Andorra en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (20.30 horas), correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion. Será el vigésimoctavo compromiso del curso 2025-2026 para el conjunto blanquiverde.

Un perfil con recorrido

A sus 30 años, Etayo Herrera presenta una trayectoria sostenida en el tiempo. Y es que acumula ocho temporadas consecutivas ejerciendo en categoría nacional: tres en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en el fútbol profesional, donde ha debutado este curso.

En total, ha dirigido 98 encuentros oficiales, con un balance disciplinario de 481 tarjetas amarillas (4,70 por partido) y 17 expulsiones (0,17 de media). De hecho, su estadística refleja una ligera tendencia local: 40 victorias del equipo anfitrión, frente a 35 empates y 23 triunfos visitantes.

Precedentes con ambos equipos

No será la primera vez que se cruce en el camino del Córdoba. El colegiado vasco ya lo ha arbitrado en dos ocasiones, con saldo positivo para los blanquiverdes: un empate sin goles ante el Real Valladolid en el José Zorrilla durante la primera vuelta -no exento de polémica, tras el gol anulado a Jacobo González- y una victoria en casa frente a la Cultural y Deportiva Leonesa (1-0).

Con el Andorra, por su parte, ha coincidido en tres encuentros, que se saldaron con dos empates y un triunfo del conjunto tricolor.

En la sala VOR estará el valenciano Iván Caparrós Hernández, de 35 años, encargado de supervisar el partido desde el VAR.