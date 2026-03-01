Carles Manso, el técnico más joven del fútbol profesional, examina al Córdoba CF

El Córdoba CF se cita este lunes (20.30 horas) en El Arcángel con un Andorra que, sin haber dado un giro radical, sí ha experimentado un salto cualitativo reseñable desde el salto de Carles Manso (Terrassa, 1992) a su banquillo -antes ejercia como entrenador auxiliar-, el actual técnico más joven de todo el fútbol profesional, con apenas 33 años. Y es que el equipo del Principado comparece en plena pelea por escapar del descenso, revitalizado además por su reciente triunfo ante el Real Zaragoza (2-1) en el Nou Estadi Encamp, un resultado que cortó de raíz una racha de tres derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion.

Más solidez general

Desde que asumió el mando, Manso ha sumado 15 de 36 puntos posibles, lo que arroja una tasa de rendimiento del 41,66%. En ese tramo, el Andorra ha firmado 14 goles a favor y 16 en contra, con medias de 1,16 tantos anotados y 1,33 encajados por encuentro.

Si bien la mejora no es abrupta, sí es tangible al compararla con la etapa inicial de Ibai Gómez, quien acumuló 17 de 45 puntos (37,77%) con un balance de 17 goles a favor y 23 en contra (1,13 anotados y 1,53 recibidos por partido). Es decir, el cuadro andorrano ha afinado ligeramente su producción ofensiva y, de hecho, ha reducido en 0,2 goles por encuentro su promedio de tantos encajados desde el desembarco del preparador catalán.

El de Terrassa, además, heredó un equipo instalado en puestos de descenso, concretamente en la decimoctava plaza con 17 puntos, empatado entonces con el Eibar, que marcaba la permanencia. Ahora, tras doce partidos saldados con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, los tricolores son decimoséptimos con 32 puntos, tres por encima del peligro al inicio de la jornada.

Carles Manso, durante un encuentro al frente del Andorra. / FC ANDORRA

En resumidas cuentas, presenta el proyecto presidido por Gerard Piqué una estructura y propuesta similares a las del arranque de campaña, si bien con esquema algo más sólido que durante esa fase inicial, que acabó derivando en la destitución de Gómez tras las primeras quince pruebas del campeonato doméstico en el fútbol de plata.

Ajustes en el once

En lo futbolístico, su llegada también ha tenido consecuencias individuales. Marc Bombardó, titular en la primera vuelta ante los blanquiverdes, ha perdido peso en las rotaciones tras contar inicialmente con minutos en los primeros encuentros del nuevo técnico. Algo similar sucede con Olabarrieta, autor del primer gol tricolor en aquel precedente, que no ha vuelto a ser titular desde finales de noviembre y apenas entra ya en los planes habituales.

Eso sí, Manso no ha dudado en mover piezas cuando lo ha considerado necesario. En la última jornada, sin ir más lejos, otorgó la titularidad por primera vez al meta Jesús Owono, cedido por el Alavés, en detrimento del húngaro Yaakobishvili. El guineano respondió con victoria ante el Zaragoza, en un contexto que exigía otro aire tras las derrotas frente a Castellón (2-0), Real Sociedad B (1-2) y Almería (3-2), dos de ellas ante aspirantes al ascenso.

«Necesitábamos un poco de aire para enfrentar el partido en Córdoba, es evidente que esta semana larga nos dará tranquilidad. Intentaremos, con esa tranquilidad, analizar bien al Córdoba CF e intentar llegar lo mejor posible a su campo para intentar conseguir los tres puntos», ya afirmaba el propio director de orquesta andorrano tras la pasada victoria ante los maños, avanzando una partida de ajedrez para este lunes en El Arcángel.