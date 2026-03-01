Carles Manso, entrenador del Andorra, antes del partido ante el Córdoba CF: «Intentaremos llevar el partido hacia un contexto que nos pueda favorecer»

El Córdoba CF recibe este próximo lunes al Andorra tras dos derrotas consecutivas ante el Ceuta (3-2) y Almería (2-1) en los dos últimos compromisos de los blanquiverdes. El cuadro de Carles Manso llega a El Arcángel en una semana en la que han estado «trabajando en esto para intentar ganar o estar muy cerca de hacerlo». Eso sí, los del Principado intentarán ser «conscientes de todo aquello que nos ha penalizado durante las anteriores semanas e intentar no darles este caramelo, por así decirlo, para intentar que ellos nos hagan daño y favorecer sus fortalezas», señaló el preparador.

Un clásico del fútbol español

El técnico de Terrassa halagó al club cordobés antes de su enfrentamiento, destacando la calidad de su plantilla. «Nos planteamos un partido muy complicado en un campo que es increíble, un club clásico del fútbol español y ante un equipo que juega muy bien, está muy bien entrenado, tiene mucho nivel, hace siempre muchos goles y tienen arriba gente muy poderosa» expresó.

Aun así, durante el repaso de los últimos envites blanquiverdes, el joven entrenador -el que más de todo el fútbol profesional- expuso las claves que tendrá que explotar el conjunto tricolor en su visita al feudo ribereño. «Lo intentaremos llevar hacia un contexto de partido que a nosotros nos pueda favorecer para intentar que ellos no se sientan cómodos, como sacándoles la pelota, porque al final ellos también es donde sufren», detalló.

Dos estilos parecidos

El estilo de juego del equipo pirenaico es similar a la concepción del fútbol que tiene Iván Ania. Es por ello que el técnico del cuadro andorrano ya ha advertido sobre las cualidades blanquiverdes. «No suele ser un equipo que se ponga en bloque bajo y que especule con el resultado y con el juego. Es un equipo muy valiente y vertical, que prácticamente siempre va mano a mano cuando te viene a presionar. Este hecho puede generar un partido para jugarlo a tú a tú. Nosotros tenemos el modelo claro y no lo cambiaremos sea el rival que sea», analizó.

Varios jugadores del FC Andorra en un entrenamiento de la semana / FC Andorra

Una plantilla con bajas

El conjunto tricolor tendrá varias ausencias en el encuentro, son varios los que no estarán disponibles para Manso, dos de ellos cordobeses, como él mismo confirmó. «Las bajas de momento son Álex Calvo, Manu Nieto y Edgar González. A partir de ahí, tenemos a Jastin que ha pasado un proceso gripal durante la semana y ha trabajado durante toda la semana con los servicios médicos para intentar llegar», avanzó.

Sobre el posible once que planteará sobre el césped El Arcángel, el de Terrassa deslizó la continuidad de varios jugadores que fueron clave en la jornada pasada ante el Zaragoza. «Hay algunos que siguen echando la puerta a tierra para jugar y que quizás tienen pocos minutos, y este día a día nos hace saber que cualquier decisión que podamos tomar para que el que juegue lo hará bien porque así nos lo reafirma esta semana. Como el caso de Jesús Owono, Petxarromán, Diego Alende, o de Josep Cerdá incluso», expuso satisfecho.