Córdoba CF-Andorra: duelo de reválidas entre los dos reyes de la posesión en Segunda

El Córdoba CF ya ha pasado página de los reveses en Almería y Ceuta y fija el punto de mira en la próxima estación del calendario: el Andorra, este lunes (20.30 horas) en El Arcángel. Una cita con aroma a reválida, pero también con un matiz estadístico singular: se enfrentan los dos equipos con mayor tasa de posesión de toda LaLiga Hypermotion.

El conjunto de Iván Ania recibirá al auténtico dominador del balón este curso -aunque eso no tenga incidencia directa en los resultados-. El bloque dirigido por Carles Manso presenta una media del 59,7% de posesión a lo largo de las 27 jornadas disputadas. Un registro que lo sitúa como líder destacado en este apartado. Algo por debajo aparecen los blanquiverdes, segundos con un 56,9% como carta de presentación, mientras que el podio lo completa la UD Las Palmas (56,8%), mientras que Castellón (54%) y Racing de Santander (53,6%) -ambos en posiciones de ascenso directo- cierran el ‘top cinco’ de esta clasificación paralela.

Un dominio casi constante

El dato califal es aún más elocuente cuando se contextualiza. Solo en cinco de las 27 jornadas disputadas el Córdoba CF tuvo menor posesión que su rival, es decir, apenas en un 18,51% de los encuentros cedió el control estadístico del balón. En el Alfonso Murube, en lo más reciente, dejó un 61% pese a marcharse sin puntos en el equipaje.

Los únicos equipos que lograron arrebatarle ese dominio fueron el Almería en la primera vuelta, el Real Zaragoza, el Málaga en La Rosaleda -donde firmó su peor registro, un 40%, condicionado por la expulsión de Carlos Albarrán al inicio de la segunda mitad-, la UD Las Palmas en Gran Canaria y el Leganés en El Arcángel.

Eso sí, el matiz resulta revelador: en tres de esos cinco partidos -ante Zaragoza, Las Palmas y Leganés- el bloque cordobés logró la victoria. Es decir, en el 60% de los encuentros en los que no tuvo más posesión, terminó sumando los tres puntos.

En cuanto a picos de monopolio, el más alto se produjo en el 0-0 ante el Eibar, en la penúltima jornada de la primera vuelta, con un 73% de posesión. Le siguieron registros elevados frente al Real Valladolid (71%), el Cádiz (70%) y el reciente duelo en Almería (70%). Curiosamente, estos dos últimos acabaron en derrota (1-2 y 2-1, respectivamente), una prueba de que el control no siempre se le ha traducido en resultados...

Una acción del pasado Ceuta-Córdoba CF en el Alfonso Murube. / lof

El Andorra, con dos excepciones

En trinchera distinta, pero halando el mismo idioma, aparece el Andorra. Y es que el equipo presidido por el exfutbolista Gerard Piqué también sostiene su propuesta desde el balón. Solo en dos ocasiones esta temporada no fue el equipo con mayor posesión, ambas aún bajo la batuta de Ibai Gómez antes de la llegada de Carles Manso a su banquillo. Y en las dos ganó...

Una de ellas fue precisamente ante el propio Córdoba CF, en el 3-1 del Nou Estadi Encamp en la quinta jornada, cuando los de Ania alcanzaron el 60% de posesión pese a caer derrotados, tras la diana inicial de Petxarroman en propia meta y la posterior remontada tricolor con los tantos de Olabarrieta, Kim y Villahermosa. La otra excepción se produjo en El Sardinero, en la victoria pirenaica ante el Racing de Santander (1-2), actual líder, entonces sellando un 42%

De hecho, de sus ocho triunfos en el campeonato, todos salvo esos dos llegaron con un mayor porcentaje de posesión que el adversario. Su techo estadístico se registró en el empate frente al Mirandés (1-1), con un 77%. También firmó cifras muy elevadas ante la Real Sociedad B (73%), la Cultural y Deportiva Leonesa (72%) y el Huesca (72%). En clave opuesta, su peor tasa llegó en la primera vuelta ante los blanquiverdes.