El Córdoba CF se agarra a El Arcángel ante un Andorra frágil lejos de casa

Pasar página. Ese es el objetivo inmediato del Córdoba CF tras los reveses consecutivos en Almería y Ceuta. Y el escenario parece propicio: El Arcángel. Allí recibirá este lunes al Andorra, un rival que presenta números preocupantes lejos del Nou Estadi Encamp, máxime entre el último puñado de salidas, entre las que registra tan solo tres de los últimos 12 puntos disponibles.

El conjunto dirigido por Carles Manso -que relevó a Ibai Gómez tras las primeras 15 jornadas de Liga- es el segundo equipo que más goles ha encajado como visitante -solo por detrás de la Cultural y empatado con el Ceuta- en lo que va de campeonato en Segunda División, con 24 recibidos entre 14 duelos en campo ajeno. O lo que es lo mismo: registra una media de 1,71 dianas en su arco por cada duelo lejos del Nou Estadi Encamp.

Es más, no ha logrado mantener su portería a cero en todo 2026 y no lo consigue lejos de casa desde diciembre, cuando firmó su único desplazamiento sin encajar en Valladolid. Un dato que subraya su vulnerabilidad defensiva cuando actúa como foráneo...

Eso sí, el rendimiento global a domicilio no es de derrumbe absoluto. Los tricolores han sumado 15 de los 42 puntos posibles en sus 14 desplazamientos, una cifra que los sitúa en la zona media de la clasificación específica como visitantes. Endebles atrás, pero competitivos en términos de puntuación. La última muestra lo refleja: se quedaron a la orilla de sumar en Almería (3-2) y combatieron en Castellón (2-0).

Lance del Almería-Andorra, última salida del cuadro tricolor hasta la fecha en LaLiga Hypermotion. / FC ANDORRA

El Arcángel, de nuevo refugio

En el lado blanquiverde, la tendencia apunta en sentido opuesto. De hecho, el Córdoba CF se ha reinventado ante su gente y acumula dos victorias consecutivas en casa, ambas frente a recién descendidos: Real Valladolid (3-1) y Leganés (2-1).

Y es que, si bien en el primer tramo del pasado curso la fortaleza como local fue la principal seña de identidad -tendencia que luego se invirtió, en la segunda vuelta-, ahora el equipo de Iván Ania parece recuperar ese pulso competitivo en su estadio. Suma tres triunfos en sus últimas cuatro actuaciones caseras y ya se ha instalado en la zona media de la tabla particular como local, concretamente como el decimotercero más fiable, en ese sentido.

El dato tiene además carga simbólica: ante el Leganés logró encadenar por primera vez en año y medio dos victorias consecutivas como anfitrión. De hecho, salvo el revés ante el Málaga en el derbi andaluz (0-1), la última vez que el bloque califal se quedó de vacío como anfitrión dista del duelo ante el Cádiz -otro rival regional- de la primera vuelta, con el triunfo por 1-2 del conjunto cadista, en el mes de noviembre.