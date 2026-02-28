Las amenazas ofensivas del Andorra acechan al Córdoba CF: Lautaro de León y Kim Min-Su

La exigencia de la competición doméstica no cesa. Este próximo lunes el Córdoba CF recibe a un Andorra que llega a El Arcángel tras derrotar al Zaragoza en el Principado. El cuadro tricolor busca asaltar el feudo blanquiverde con dos de los jugadores más peligrosos de la categoría de plata: Kim Min-Su y Lautaro de León. Ambos se presentan como las grandes amenazas del conjunto dirigido por Carles Manso para llevarse los tres puntos al norte de la península.

El antecedente de Lautaro

El pasado de Lautaro contra los de Iván Ania ha dejado un peligroso dato que acecha con ampliarse. El delantero uruguayo ha anotado dos tantos entre los tres partidos que ha disputado ante los ribereños. En su etapa en el Celta B, marcó en los dos encuentros que disputó ante los blanquiverdes, en lo que fue el primer curso del Córdoba CF en Primera Federación. De hecho, fue el autor del 0-2 en la victoria celeste de la segunda vuelta de Liga del curso 2022-2023, en una cita que contó con la presencia de los máximos mandatarios de la entidad, Abdulla Al-Zain y Mohammed Al-Nusuf, bufanda cordobesista al cuello, en El Arcángel.

De hecho, fue precisamente en el encuentro correspondiente a la quinta jornada del actual campeonato cuando por primera vez no mojó ante los de Iván Ania, pese a la victoria tricolor, que sí contó con el sello del surcoreano, además de los tantos de Olabarrieta y Villahermosa, tras la diana inicial, en propia meta, de Petxarroman a favor de los de blanquiverde.

Su importancia también se explica desde los números. En el actual modelo de juego del Principado, el punta nacido en Montevideo es una de las principales referencias del conjunto andorrano, con cuatro dianas este curso, siendo el tercer máximo artillero del bloque tricolor hasta la fecha, tan solo por detrás del propio Kim (5) y de Villahermosa (6).

Lautaro de León en su primer encuentro en El Arcángel, con el Celta B / Francisco González

En el esquema marcado por Carles Manos, es una de las figuras más importantes. El ariete, pese a no ser de gran estatura, es un jugador ganador de duelos, con cerca de la mitad ganados (48%). Asimismo, dentro del estilo de juego tan marcado del conjunto presidido por Gerard Piqué, es un jugador móvil que se maneja bien en cualquier zona del campo -en clave ofensiva-, desempeñándose con solvencia en los tres puestos de ataque.

Uno jugador desequilibrante

El que sí vio puerta en aquel cruce de la primera vuelta, saldado por 3-1 a favor de los del Nou Estadi Encamp, fue Kim Min-Su, que suma cinco dianas y tres asistencias esta campaña, siendo el segundo futbolista con mayor producción goleadora total en la plantilla tricolor. Brilló ante los blanquiverdes en la primera vuelta y fue el autor del 2-1 que rubricó la remontada.

El surcoreano será el primer jugador de su nacionalidad en visitar El Arcángel para medirse al Córdoba CF en competición oficial. El atacante cedido por el Girona es uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga Hypermotion esta campaña, estando dentro de los seis jugadores que más regates ha completado en la categoría, con 92 ejecutados, en un ránking encabezado por el malaguista David Larrubia (171) y en el que el blanquiverde Christian Carracedo ocupa la quinta plaza, con 103 dribles.

Refuerzo para cerrar la brecha defensiva

De este modo, entre ambos se espera que quede repartido buena parte del peso de la propuesta ofensiva andorrana. Máxime en un momento de cierta fragilidad cordobesista. Y es que los de Iván Ania atraviesan un mal momento en cuanto a la solidez defensiva se refiere. En los dos últimos encuentros, los blanquiverdes han encajado cinco goles que les han condenado a sufrir dos derrotas consecutivas, ante Almería (2-1) y Ceuta (3-2). Cinco de esos «fueron evitables», según expresaba el técnico califal tras caer el pasado miércoles en la visita al Estadio Alfonso Murube, en la cita aplazada por el temporal a inicios de febrero.

Además, para contener la ofensiva del Andorra, el preparador ovetense tendrá disponible a Rubén Alves. El central hispano-brasileño volvió a la convocatoria en el reciente encuentro intersemanal y podría tener minutos el próximo lunes ante las dudas que viene generando la zaga blanquiverde en el último par de compromisos.