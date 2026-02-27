Vilarrasa, Diego Bri y ahora también Jacobo: la tricotomia de Iván Ania en el lateral izquierdo

El contexto puede matizarlo todo. Las necesidades competitivas, también. Pero la pregunta sigue en el aire, más aún tras dos derrotas consecutivas: ¿cuándo será el momento de Ignasi Vilarrasa? Una incógnita que se ha enquistado en el día a día del Córdoba CF en este tramo de la temporada, a la orilla del último tercio de competición en LaLiga Hypermotion.

Y es que el lateral catalán acumula ya seis convocatorias desde que recibió el alta médica y deportiva completa a comienzos de enero. En ese periodo, apenas ha sumado un minuto ante el Leganés en El Arcángel, más el añadido. No participó ni en Almería ni en el reciente revés ante el Ceuta, en una semana de triple compromiso -lícita para rotaciones selectivas, que no acabaron llegando- que desemboca este lunes frente al Andorra (20.30 horas). El «2» transita, por ahora, en territorio de incertidumbre.

A la sombra de dos extremos

La coyuntura resulta compleja para el de Granollers. Lo que nació como una interinidad forzada por las bajas ha evolucionado hasta convertirse en decisión estructural. Fue en el derbi ante el Málaga cuando Iván Ania activó por primera vez la carta de Diego Bri como lateral izquierdo de inicio, en la primera titularidad del ilicitano como blanquiverde, si bien el paso de las fechas ha convertido al futbolista cedido por el Atlético de Madrid -con opción de compra-, cuyo hábitat natural es el extremo, en la presumible nueva opción prioritaria para el preparador asturiano a la hora de apuntalar ese flanco de la defensa.

En consecuencia, el primer damnificado es precisamente el catalán. Desde su alta en la enfemería, suma seis convocatorias con un redebut testimonial ante el conjunto pepinero. Su incidencia, al menos en este tramo de la temporada, es mínima, hasta el punto de que en el último par de citas el que ha acabado bregando por esa posición ha sido Jacobo González. La explicación es elocuente: tanto en Almería como en Ceuta el tramo final se desarrolló en busca de la remontada, con una ofensiva poblada de referencias simultáneas como Adrián Fuentes, Diego Percan, Sergi Guardiola o Adilson, pero sin resquicio para la reaparición del ex del Huesca.

Diego Bri pugna con Sergio Arribas e Isma Ruiz en el Almería-Córdoba CF. / LOF

Contrasta todo eso con el arranque de campaña, cuando el barcelonés, máxime tras la lesión en el hombro de Juan María Alcedo, figuraba como pieza básica en el entramado cordobés. De hecho, se incorporó durante el pasado mercado estival como uno de los refuerzos de mayor calado tras brillar año atrás en tierras oscenses. Disputó desde primera hora las nueve primeras citas de Liga, con un saldo de 729 minutos en pista y un gol, ante el Racing de Santander, antes de desaparecer del panorama debido a una reticente pubalgia que ya lo había venido lastrando durante ese primer arreón de la agenda.

Tras alrededor de cinco meses de tratamiento, mayormente conservador, su regreso a las listas se produjo frente al combinado malaguista, aunque el regreso real a la acción aún no se ha producido. Es más, dado el contexto, podría no tener lugar a corto plazo... «Tengo decidido quién va a participar como titular (fue Bri). La semana pasada, era una situación de tener a los dos laterales recuperados, a un extremo reconvertido que lo viene haciendo bien... No solo tenía que pensar qué necesitaba para el partido, sino también lo que puede suponer para el que no juegue», explicaba el propio Ania en la previa del choque ante el Almería, deslizando la situación actual del panorama.

Escenario aún más complejo

De hecho, la ecuación apunta a adquirir un grado más de intensidad próximamente. Otras dos citas arrastran tanto Álvaro Trilli, lateral derecho, como Juan María Alcedo, zurdo, entre algodones, con la recuperación de sendos efectivos fechada a corto plazo, por lo que, casi por primera vez en el curso, Iván Ania tendría a su disposición a los cuatro laterales en plantilla. Ello, sumado a la candidatura de Diego Bri, más la escasa incidencia del ex del Huesca y la aportación coyuntural de Jacobo en defensa -forzada por los resultados-, se presenta como un caldo de cultivo perfecto para mantener en el dique seco a Ignasi Vilarrasa, al menos sobre el papel.

Eso sí, tampoco vive el costado derecho ajeno a debates. En él, sin ir más lejos, el foco también anda puesto sobre Carlos Albarrán, relativamente en el foco tras un par de discretas actuaciones tanto frente a almerienses como ceutíes, lo que podría añadir otra variable al engranaje, en forma de posibles rotaciones, de aquí a las semanas venideras.