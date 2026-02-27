El Andorra llegará a El Arcángel sin los cordobeses Manu Nieto y Álex Calvo

El Córdoba CF digiere aún el revés sufrido en el Alfonso Murube ante el Ceuta, el segundo en apenas cuatro fechas tras la derrota en Almería. Sin embargo, el calendario de LaLiga Hypermotion poco entiende de tregua y ya asoma una nueva oportunidad de reválida: este lunes (20.30 horas), en El Arcángel, frente al Andorra.

Un partido al que el conjunto tricolor llegará con dos ausencias de marcado acento cordobés. Tal y como comunicó la entidad del Principado el pasado 12 de febrero, Manu Nieto y Álex Calvo permanecen de baja por lesión y no estarán disponibles para Carles Manso.

Manu Nieto, frenado en plena pelea

En su cuarta campaña en Andorra -no consecutiva-, el delantero de Villa del Río se había consolidado como uno de los argumentos ofensivos del proyecto presidido por Gerard Piqué. Suma tres goles en 20 encuentros ligueros este curso, lo que le convierte en el cuarto máximo realizador del equipo, solo por detrás de las cifras de Lautaro (4), Kim (5) y Villahermosa (6).

Su ausencia responde a un esguince de grado dos del ligamento interno de la rodilla izquierda, dolencia que le ha apartado de los tres últimos compromisos de LaLiga Hypermotion y que conlleva un período estimado de seis semanas de baja.

El parón llega en un momento de competencia abierta en la punta del ataque, donde disputaba protagonismo con perfiles como Lautaro de León o Josep Cerdà. Eso sí, su peso reciente en el club es indiscutible. La pasada temporada fue pieza capital en el ascenso a Segunda División, firmando 13 goles en 36 partidos.

No es la primera vez que Manu Nieto celebra un salto de categoría. Antes lo logró con el Eldense y también en su primera etapa en Andorra, además de haber formado parte del Cádiz que ascendió en la 2019-2020. De hecho, por perfil y trayectoria, su nombre fue sondeado en mercados anteriores como posible refuerzo del conjunto blanquiverde.

Manu Nieto, durante un encuentro de la pasada campaña, que concluyó con el ascenso del Andorra a Segunda. / FC ANDORRA

Álex Calvo, escasa continuidad

Más irregular está siendo la campaña de Álex Calvo, que acumula 495 minutos en 14 partidos, solo tres como titular. El extremo sufre una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, con un período aproximado de recuperación de entre dos y tres semanas más.

Cumple su segunda temporada en Andorra, tras un curso anterior cedido en el Mirandés de Alessio Lisci, donde tuvo una participación testimonial. Formado en el Juanín y Diego y posteriormente en el propio Córdoba CF antes de completar su desarrollo en la cantera del Málaga, llegó incluso a debutar con el primer equipo malaguista en Segunda División en la 2022-2023.

Su nombre también apareció en el radar cordobesista en etapas anteriores, concretamente durante el periplo por la categoría de bronce, aunque finalmente su carrera continuó lejos de El Arcángel, ahora, sin apenas continuidad en el Nou Estadi Encamp.

Álex Calvo, durante un encuentro de su primer curso en el combinado andorrano. / FC ANDORRA

Edgar, baja clave; Carrique regresa

En el capítulo de ausencias, el Andorra tampoco podrá contar a medio plazo con Edgar González, que sufre una avulsión del aductor largo de la pierna derecha y estará entre dos y tres meses fuera de los terrenos de juego. El defensor central, llegado en el mercado invernal procedente de Almería tras militar durante el primer tramo de campaña en préstamo en el Hajduk Split croata, había disputado ya 270 minutos en tres partidos completos desde su llegada al cuadro tricolor.

Eso sí, Manso recuperará para la visita a Córdoba al lateral derecho francés Thomas Carrique, fijo en su esquema y ausente la pasada jornada por acumulación de amonestaciones en la victoria ante el Real Zaragoza.