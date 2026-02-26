Duelo de objetivos en El Arcángel: salvación para el Andorra, ascenso para el Córdoba CF

El partido del lunes entre el Andorra y el Córdoba CF no será un encuentro más en el calendario. En el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel confluyen dos realidades distintas, pero igualmente exigentes: la necesidad de amarrar la permanencia en el caso tricolor y la ambición de asaltar la zona de promoción en clave blanquiverde.

Mirando abajo

El Andorra aterriza en tierras cordobesas con 27 jornadas ya disputadas y un colchón mínimo sobre el descenso, actualmente marcado por el Real Valladolid. Tres puntos separan a los pirenaicos de la zona roja, una distancia que obliga a no levantar el pie. Diego Alende, central tricolor y que coincidió en el equipo andorrano con Jacobo González, lo dejó claro este jueves: el objetivo prioritario es sellar la continuidad en la categoría y, solo después, plantearse metas más ambiciosas.

Diego Alende, en su etapa en el filial del Celta. / FARO DE VIGO

El central gallego regresó al once en el triunfo frente al Real Zaragoza (2-1), una victoria que devolvió confianza a un grupo que venía necesitado de buenas noticias. Sin embargo, el propio futbolista admitió que el equipo debe crecer en las dos áreas. Los números reflejan cierta fragilidad defensiva y una falta de eficacia arriba que está penalizando más de la cuenta a un bloque que genera ocasiones. "Es un tema colectivo y tenemos que seguir mejorando en esa faceta, porque recibimos muchos goles y nos está costando hacer goles, porque no materializamos todas las ocasiones que tenemos", reconoció el defensa.

Enfrente estará un Córdoba CF que, pese a enlazar dos derrotas consecutivas, se mantiene séptimo y en plena carrera por el ‘play off’. El conjunto blanquiverde ha convertido El Arcángel en un escenario de alta exigencia y sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere consolidarse en la pelea por el ascenso. Alende reconoció que la visita del Andorra, este lunes, al coliseo ribereño será "complicada".

Objetivos distintos

Además, el choque tendrá ingredientes emocionales añadidos. En las filas blanquiverdes milita el guardameta internacional andorrano Íker Álvarez, que se medirá al equipo de su país en un duelo siempre especial. También será un partido con tintes de reencuentro para Jacobo González, que ya defendió la camiseta del Andorra, en el que coincidió con Alende, precisamente, y ahora es una de las piezas ofensivas del Córdoba CF.

Con necesidades distintas pero presión compartida, el lunes (20.30 horas) se cruzarán en El Arcángel un Andorra que pelea por no mirar hacia abajo y un Córdoba CF que no renuncia a soñar en grande. El margen de error se estrecha y cada punto empieza a cotizar al alza en ambos frentes.