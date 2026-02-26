Actualidad blanquiverde
Cristiano Ronaldo compra el 25% del accionariado de un rival del Córdoba CF
"La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", manifiesta el astro portugués
Cristiano Ronaldo se ha convertido en rival del Córdoba CF. El futbolista portugués, actual jugador del Al-Nassr FC de la liga saudí, ha comprado el 25% de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informó esta compañía en un comunicado, en el que se detallaba que "Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de Segunda División Unión Deportiva Almería (UD Almería), lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones".
Inversión "estratégica"
Los detalles económicos de la inversión no se hicieron públicos. Tan sólo que la misma se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para "consolidar y gestionar" las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.
La nota oficial continúa explicando que la inversión "estratégica" en la UD Almería en España refleja el "compromiso a largo plazo" de Cristiano Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional, y representa un "hito relevante" como deportista, empresario e inversor en el sector del deporte.
El comunicado ofrece también una declaración del astro portugués: "He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club", comentó el ariete portugués.
Por su parte, el presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se declaró "muy contento" de que Cristiano Ronaldo haya elegido el club andaluz para invertir. Según La Voz de Almería, Al Khereiji manifestó que CR7 "está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia". Desde hace meses es público en Almería que Al Khereiji pretende incorporar a Cristiano Ronaldo a la plantilla de la UD Almería.
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba este Día de Andalucía?
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»
- Sigue en directo el Ceuta-Córdoba CF