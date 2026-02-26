Cristiano Ronaldo compra el 25% del accionariado de un rival del Córdoba CF

Cristiano Ronaldo se ha convertido en rival del Córdoba CF. El futbolista portugués, actual jugador del Al-Nassr FC de la liga saudí, ha comprado el 25% de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informó esta compañía en un comunicado, en el que se detallaba que "Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de Segunda División Unión Deportiva Almería (UD Almería), lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones".

Inversión "estratégica"

Los detalles económicos de la inversión no se hicieron públicos. Tan sólo que la misma se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para "consolidar y gestionar" las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.

Adrián Fuentes, durante un lance del pasado Almería-Córdoba CF. / Lof

La nota oficial continúa explicando que la inversión "estratégica" en la UD Almería en España refleja el "compromiso a largo plazo" de Cristiano Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional, y representa un "hito relevante" como deportista, empresario e inversor en el sector del deporte.

El comunicado ofrece también una declaración del astro portugués: "He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club", comentó el ariete portugués.

Noticias relacionadas

Por su parte, el presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se declaró "muy contento" de que Cristiano Ronaldo haya elegido el club andaluz para invertir. Según La Voz de Almería, Al Khereiji manifestó que CR7 "está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia". Desde hace meses es público en Almería que Al Khereiji pretende incorporar a Cristiano Ronaldo a la plantilla de la UD Almería.