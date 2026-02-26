Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF podría enfrentarse al Racing de Santander sin José Alberto López en el banquillo por motivos de salud
El técnico del club cántabro es operado de una complicación vascular y no viajará a Castellón, este fin de semana
El Racing de Santander, rival del Córdoba CF en su próximo encuentro a domicilio, anunció este jueves que su entrenador, José Alberto López, ha sido intervenido de una complicación vascular.
Nota oficial del Racing
En un comunidado, el club cántabro anunció que el miércoles "nuestro entrenador, José Alberto López, ha sido intervenido de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias y después de esta última se encuentra bien y en reposo. La próxima semana será valorado nuevamente para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria".
La nota oficial del Racing de Santander prosigue informando de que "el técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón. Desde el club le deseamos una rápida recuperación y esperamos verle muy pronto liderando al equipo tal y como acostumbra".
No estará en Castellón
Tras el encuentro en Castellón de la jornada a disputar este fin de semana, el Racing de Santander recibirá en Los Campos de Sport de El Sardinero, el domingo 8 de marzo, a las 18.30 horas, al Córdoba CF, por lo que no es seguro que José Alberto López esté en el banquillo verdiblanco para enfrentarse al conjunto de Iván Ania.
