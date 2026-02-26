El Córdoba CF busca recuperar su solidez defensiva tras encajar goles en siete jornadas consecutivas

El Córdoba CF trabaja ya en la preparación del encuentro de la próxima jornada Liga, que le ha de enfrentar al Andorra en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (20.30 horas) y que será la oportunidad perfecta para los blanquiverdes de regresar a la senda de la victoria después de sufrir dos derrotas consecutivas: en Almería (2-1) y en Ceuta (3-2). Dos derrotas que, más allá de otros análisis, suponen la quiebra de una racha espectacular como visitante del Córdoba CF, que había conseguido sumar cinco meses lejos de casa invicto, ya que no perdía a domicilio desde mediados de septiembre, precisamente, desde que cayó en Andorra (3-1).

El Murube pone sobre aviso

La derrota última, en el Alfonso Murube, supuso además que el equipo de Iván Ania desechó su primera oportunidad de cerrar la jornada en puestos de play off de ascenso. Un triunfo ante el Ceuta hubiera significado al conjunto cordobesista verse entre los seis primeros clasificados, una circunstancia que si bien no deja de ser anecdótica al paso de la jornada 27, sí que hubiera supuesto un empuje anímico importante, tanto para el vestuario como para la afición.

Christian Carracedo, rodeado de contrarios, intenta generar peligro en la portería del Ceuta, este miércoles. / LOF

Pero el Alfonso Murube demostró que al Córdoba CF se le ha abierto una brecha en la portería de forma progresiva, casi imperceptible, hasta que dio la cara en el estadio caballa con toda su crudeza. Esos tres goles encajados en los primeros 27 minutos dejaron en evidencia la tendencia del equipo a perder el equilibrio que mostró en esta temporada en comparación con la anterior, en la que encajó 62 goles. Entonces, se alabó mucho el juego de ataque del Córdoba CF de Iván Ania, y se descuidó en cierta manera el concepto defensivo del conjunto blanquiverde, que encajando esa cifra de goles no podía aspirar a ningún objetivo de nivel.

Buscando el equilibrio

Consciente de ello, Iván Ania consiguió equilibrar al Córdoba CF, pese a que en esta campaña comenzó también recibiendo más goles de los debidos. Progresivamente, el asturiano logró compensar el balance defensa-ataque hasta el punto de colocar al Córdoba CF, al finalizar la primera vuelta, como la séptima mejor defensa de Segunda División. Los 24 goles con los que el conjunto blanquiverde cerró el primer ciclo de Liga suponía una cifra consistente, una proyección de 48 tantos a final de Liga y encajando los mismos goles que el Deportivo de La Coruña y un solo gol más que rivales como el Valladolid o el Cádiz, ambos con 23, y que se distinguían precisamente por tener una sistema defensivo consistente.

Iván Ania, entrenador del Córdoba, junto a José Juan Romero, técnico del Ceuta, antes del encuentro. / LOF

Sin embargo, la segunda vuelta parece haber descentrado en su plan defensivo a este Córdoba CF. En los seis encuentros de este segundo ciclo liguero, el Córdoba CF ha encajado nueve goles y sólo cuatro rivales han encajado más: el Andorra, próximo rival, con 10, la Cultural Leonesa, con 11, el Ceuta, con 13 y el Real Valladolid, con 15, mientras que el Almería, el Mirandés, Las Palmas y el Cádiz también han encajado nueve tantos. Los que menos, el Castellón, que en los seis duelos de la segunda vuelta ha recibido un solo gol, el Eibar, con tres, y el Racing y el Albacete, con cuatro.

Pero quizá la tendencia que más debe preocupar al cuerpo técnico del Córdoba CF sea la de la sensación, confirmada en datos, de que la portería blanquiverde se ha reabierto y que se debe trabajar de nuevo en buscar la puerta a cero. En el Alfonso Murube, este miércoles, el Córdoba CF encajó gol por séptima jornada consecutiva. Es un dato más que revelador, ya que el conjunto blanquiverde no mostraba una cifra tan alta de jornadas encajando desde la temporada 2022-23, en Primera Federación, bajo la dirección de Manuel Mosquera y en la fase final de Liga, con el equipo completamente descompuesto. Entonces, el Córdoba CF estuvo recibiendo goles diez jornadas, desde la 27 hasta la 36, etapa en la que el Ceuta, el Algeciras, el Alcorcón, el Rayo Majadahonda, el Deportivo, la Balona y el San Fernando anotó un gol cada uno a los blanquiverdes, mientras que el Racing de Ferrol, el Pontevedra y el Linares les hizo dos cada uno. El Córdoba CF sumó tan sólo cinco puntos de 30 en juego.

El año pasado, 22 de 54 puntos en juego

La pasada temporada, ya en Segunda División, el Córdoba CF hizo tres series de seis encuentros consecutivos encajando gol: de la 6 a la 11 (siete puntos de 18 en juego), de la 19 a la 24 (10 puntos de 18) y de la 37 a la 42 (5 puntos de 18). Una demostración más de que con esos números defensivos es imposible competir, clasificatoriamente hablando, es que en esas 18 jornadas, con 54 puntos en disputa, el Córdoba CF sumó sólo 22, números de salvación con sufrimiento.

En la serie actual, los números son mejores. Se ganó en Huesca (1-2), se perdió en casa ante el Málaga (0-1), se ganó en Las Palmas (1-2), también en casa ante el Valladolid (3-1), se perdió en Ceuta (3-2), se volvió a ganar en El Arcángel, al Leganés (2-1) y se volvió a perder en Almería (2-1). 12 goles a favor y 10 en contra para sumar 12 puntos de 21 en juego, unas cifras que hacen que el conjunto blanquiverde siga enganchado a la pelea por el play off, zona de la que le separa apenas un punto, aunque ahora hay más aspirantes, ya que el Ceuta no sólo no se ha descolgado, sino que con el triunfo de este miércoles iguala a puntos al Córdoba CF. La forma que tiene de arreglar la situación este Córdoba CF es volver a cerrar la brecha que se le ha abierto en la portería.