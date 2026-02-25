Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas de AndalucíaLagartijoBancos de Los PatosOposicionesAccidente en AdamuzHotel MercerViernes políticoEl tiempoFeria del LibroMarcha hípica
instagramlinkedin

En Directo

Fútbol | 25ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Ceuta-Córdoba CF

Los de Iván Ania recuperan la cita aplazada en el Alfonso Murube con la opción de asaltar la zona noble de conseguir una victoria ante el cuadro caballa

Lance de un ntrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva.

Lance de un ntrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Víctor Castro

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa a competición apenas un puñado de fechas tras su revés en Almería con una cita de calado este miércoles, ante el Ceuta en el Alfonso Murube, donde el fútbol arranca a partir de las 19.00 horas. Recuperan así los de Iván Ania la cita aplazada correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, fijada inicialmente el pasado 8 de febrero, pero que no pudo celebrarse dada la imposibilidad de garantizar la seguridad de la expedición blanquiverde -y su afición- hacia territorio norteafricano debido a la incidencia de la secuencia de borrascas. Semanas después, los blanquiverdes se presentan en suelo caballa como séptimos clasificados y la opción de, además de reponerse del mal trago en Almería, hacerse con tres puntos que los impulsarían directamente a la zona noble de la tabla clasificatoria.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
  3. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  4. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  5. El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
  6. El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
  7. Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
  8. El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda

Seis empresas optan a redactar el proyecto que cambie el concepto de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

Seis empresas optan a redactar el proyecto que cambie el concepto de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

Donald Trump y las claves de su discurso de Estado de la Unión

El Castillo del Moral de Lucena precisa un estudio arqueológico previo a la restauración del muro desplomado

El Castillo del Moral de Lucena precisa un estudio arqueológico previo a la restauración del muro desplomado

Sánchez recibe a los deportistas que han representado a España en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas

La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas

La obra para reformar y hacer accesible el circuito del Parque Cruz Conde, cada vez más cerca

La obra para reformar y hacer accesible el circuito del Parque Cruz Conde, cada vez más cerca

Fomento anuncia nuevas actuaciones en las carreteras de Palma del Río tras el temporal

Fomento anuncia nuevas actuaciones en las carreteras de Palma del Río tras el temporal
Tracking Pixel Contents