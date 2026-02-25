En Directo
Fútbol | 25ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Ceuta-Córdoba CF
Los de Iván Ania recuperan la cita aplazada en el Alfonso Murube con la opción de asaltar la zona noble de conseguir una victoria ante el cuadro caballa
El Córdoba CF regresa a competición apenas un puñado de fechas tras su revés en Almería con una cita de calado este miércoles, ante el Ceuta en el Alfonso Murube, donde el fútbol arranca a partir de las 19.00 horas. Recuperan así los de Iván Ania la cita aplazada correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, fijada inicialmente el pasado 8 de febrero, pero que no pudo celebrarse dada la imposibilidad de garantizar la seguridad de la expedición blanquiverde -y su afición- hacia territorio norteafricano debido a la incidencia de la secuencia de borrascas. Semanas después, los blanquiverdes se presentan en suelo caballa como séptimos clasificados y la opción de, además de reponerse del mal trago en Almería, hacerse con tres puntos que los impulsarían directamente a la zona noble de la tabla clasificatoria.
Once inicial del Ceuta
José Juan Romero también desvela el once inicial del Ceuta:
Pedro López, Capa, Youness, Aisar, Zalazar, Marcos, Marino, Diego González, Redru, Rubén Díez, Koné.
Palencia Caballero, el árbitro
Daniel Palencia Caballero será el encargado de dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 25. No será este miércoles la primera vez que el guipuzcoano arbitre al conjunto blanquiverde. Ya lo hizo en tres ocasiones previas, todas saldadas con empate. La más reciente, esta misma temporada, en la visita al Leganés en Butarque (0-0).
Once inicial del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Álex Martín y Xavi Sintes en la defensa. Diego Bri y Albarrán se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Isma Ruiz, Dani Requena y Goti como enganche. Después, por banda izquierda aparece Jacobo González y en la derecha se mantiene Carracedo. Tampoco se mueve la punta de lanza, con Adrián Fuentes.
¡Empezamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto de Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 19.00 horas entre el Córdoba CF y el Ceuta en el Estadio Alfonso Murube. Cita de altura para los de Iván Ania, que recuperan el partido aplazado correspondiente a la jornada 25, con la opción de asaltar la sexta plaza de lograr tres puntos en territorio norteafricano. Lo buscarán, además, tras su reciente revés en Almería, ahora ante rival que se presenta al alza tras imponerse al Granada y engancharse a los aledaños de la zona noble. ¡Comenzamos!
