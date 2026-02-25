Sigue en directo el Ceuta-Córdoba CF

Once inicial del Córdoba CF

Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:

Iker Álvarez en portería, con Álex Martín y Xavi Sintes en la defensa. Diego Bri y Albarrán se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Isma Ruiz, Dani Requena y Goti como enganche. Después, por banda izquierda aparece Jacobo González y en la derecha se mantiene Carracedo. Tampoco se mueve la punta de lanza, con Adrián Fuentes.