Iván Ania, tras la derrota ante el Ceuta: "Era un querer y no poder"

El Córdoba CF no logró doblegar a la AD Ceuta. Un encuentro donde la intensidad de la primera mitad dejó el marcador casi decidido antes del descanso. Los goles tempraneros del cuadro caballa y los blanquiverdes marcaron el ritmo del partido, mientras que en la segunda parte, pese a los intentos de Iván Ania y su equipo, el juego se volvió más pausado y las ocasiones escasearon en el Estadio Alfonso Murube, sellando la victoria local. «Una primera parte muy loca, con ocasiones para un lado, ocasiones para el otro. En la segunda parte estás continuamente en campo rival, ellos juegan directo. Nosotros insistimos, insistimos e insistimos, pero fuimos incapaces de generar. En los últimos 20 minutos de la primera parte, si hubo la sensación de que podíamos empatar e incluso ganar, en la segunda parte era un querer y no poder», explicó el técnico de El Arcángel.

Efectividad del Ceuta

La primera mitad fue un auténtico espectáculo de goles: tres tiros del Ceuta y tres tantos, dejando claro lo difícil que resulta ganar fuera de casa si se concede tanto desde el inicio. «En la primera parte, ellos tuvieron 100% de efectividad: tres tiros, tres goles. Si tenemos que hacer cuatro goles para ganar un partido fuera de casa... eso es muy difícil. Tenemos que dejar de regalar, porque hemos encajado cinco goles en cuatro días. No nos puede volver a suceder. Luego vas a remolque, ellos dan un paso atrás, se encierran, y atacar bloques bajos es complicado», indicó.

«Hay que analizar y tener autocrítica. Está claro que de los cinco goles, creo que cuatro son evitables. Hemos cometido errores que nos han penalizado. También ellos tuvieron mérito de que se juntaron bien y no nos concedieron. Pero creo que, así como el otro día en Almería en la segunda parte, generamos en una situación parecida, ya generamos mucho y llegamos a hacer intervenir al portero en muchas ocasiones, hoy en la segunda parte muy pocas veces. Sí que estuvimos continuamente en campo rival, pero no fuimos capaces de que eso se tradujera en ocasiones», añadió.

Cerca del playoff

Con la derrota ante el Ceuta, el Córdoba CF ve como se escapa la oportunidad de entrar en un puestos de play off por primera vez esta temporada, dejando al equipo a un solo punto y recordando lo difícil que resulta depender únicamente de sus propios resultados. «Estamos a un punto del play off, esa es la realidad. Hoy teníamos una oportunidad que era meternos ganando, y depender de nosotros mismos, no estar a expensas. Era la primera vez en la que podíamos meternos y terminar la jornada en play off, porque otras veces entramos y con los resultados de otros equipos no salíamos», comentó.

«Hemos desaprovechado esta oportunidad. Tenemos que pelear porque se nos vuelva a presentar otra. Tenemos que ganar a la Andorra el lunes siguiente en casa e intentar sumar de tres en tres», señaló.