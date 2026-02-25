El Córdoba CF paga sus errores defensivos en Ceuta y desaprovecha su asalto al 'play off'

“Nos conocemos bien, nos hemos enfrentado muchísimas veces. Sorprendernos, posiblemente, sea difícil. Será más una situación individual, ganar un duelo, alguien que pueda decidir por talento individual más que por el tema táctico», aseguró Iván Ania sobre José Juan Romero en la previa del encuentro del Córdoba CF en Ceuta, aplazado hace tres semanas por el temporal. Y en parte tuvo razón el asturiano, porque uno y otro, Ceuta y Córdoba, Romero y Ania, sacaron todo su clásico repertorio. Mirar a la portería rival sin observar la propia. Al menos, en los primeros 45 minutos, buscar anotar el gol más que esforzarse en no encajar y plantear siempre el daño sobre la portería de enfrente.

Concierto de errores defensivos

El primer acto fue un concierto de errores defensivos, de desatenciones en la zaga y despistes en las vigilancias. Tanto, que en menos de media hora, el Córdoba CF había encajado tres goles y el Ceuta había recibido dos. Y tanto uno como otro, sobre todo el equipo caballa, aún pudo encajar algún tanto más. En definitiva, en ese primer tiempo, el Córdoba CF recordó demasiado al Córdoba CF de la pasada temporada. Y eso no era una buena noticia.

Goti protege el balón en presencia de Rubén Díez, este miércoles, en el Alfonso Murube. / Lof

Comenzó el equipo de Iván Ania, que repitió el 11 de Almería, demasiado nervioso. No revolucionado, pero sí excesivamente tenso. Quizá la responsabilidad de saber que una victoria le metía por primera vez en play off de ascenso pensó psicológicamente. El caso es que esos nervios parecían hacer mella en el conjunto blanquiverde, principalmente en una zaga, que ya dio muestras de que no iba a ser su noche cuando apenas se llevaban algo más de cinco minutos de partido. Una desatención en el flanco derecho, combinada con algún despiste en el mediocampo, terminó con un balón recibido por Kuki Zalazar en el área con el que el exblanquiverde no perdonó: fusiló a Íker Álvarez y puso el marcador a favor de los locales.

Kuki, demasiado suelto

Poco le duró la alegría al Ceuta de José Juan Romero, que si bien se distingue por mostrar un buen juego de ataque, también tiene no pocos problemas defensivos. Lo demostró dos minutos después del gol de Kuki Zalazar. Adri Fuentes –el mejor de los suyos en el primer acto- se descolgó unos metros para conectar con Jacobo González que, dentro del área, largó un zurdazo al segundo palo, imposible para Pedro López, con el que igualaba el marcador de nuevo.

Adri Fuentes controla el balón entre varios defensores caballas. / LOF

Le faltaba también al Córdoba CF algo de intensidad sobre la salida de balón del rival y no parecía encontrarse completamente cómodo con el balón. En un partido incómodo, el Ceuta volvió a adelantarse en el electrónico, en esta ocasión, a balón parado. Un saque de esquina de Marino fue cabeceado por Capa tras aprovechar una desaplicación defensiva blanquiverde.

El Ceuta pasó a una fase de esperar al Córdoba CF. Con apenas un cuarto de hora de encuentro, el 2-1 era llamativo y los caballas querían matar al contragolpe a los cordobesistas. El equipo de Iván Ania, sin embargo, controló bien el esférico y no se dejó sorprender. No tuvo grandes llegadas, pero también evitaba el peligro de los de Romero. Fue Adri Fuentes el que desequilibró el choque con una gran jugada individual con la que provocó el penalti de Youness (mi. 20). La pena máxima la lanzó Christian Carracedo, que volvió a equilibrar el marcador en unos primeros minutos que podrían calificarse de frenéticos si no se hubieran contemplado los números fallos defensivos de unos y otros.

Errores encadenados a los que añadió un eslabón más el Córdoba CF que, con un córner a favor, se encontró con un contragolpe llevado por Koné durante 60 metros para conectar con Rubén Díez, que anotaba el tercer gol caballa en menos de media hora de partido.

El último cuarto de hora sirvió para contemplar una mejoría del Córdoba CF, aunque sin resultado en el marcador. Un disparo de Adri Fuentes (min. 37) y otra jugada culminada por el delantero blanquiverde (min. 44) fueron las ocasiones más claras que tuvieron los cordobesistas para volver a restablecer la igualada en el marcador. Pero no tuvieron suerte.

El primer acto terminó con la sensación de que el Córdoba CF se había metido en el túnel del tiempo y más que un ferry a Ceuta había tomado un transporte en el tiempo, a hace una temporada. El Córdoba CF recordó demasiado al de la 2024-25, aquel que en Huesca encajó tres goles en 31 minutos, con demasiados fallos defensivos que impedían competir en condiciones.

Incapacidad en el segundo acto

La segunda mitad del encuentro entre el Ceuta y el Córdoba CF comenzó más calmada. Vistos los despistes, desajustes, falta de ayudas y errores, en general, de ambos equipos que costaron cinco tantos, se ve que en las casetas se apostó por intentar lograr algo de orden y concentración. La cosa se calmó y en el primer cuarto de hora del segundo acto no ocurrió nada destacado.

Carracedo, en una jugada individual. / LOF

Así, Iván Ania apostó por mover el banco buscando la reacción de su equipo, sentando a Dani Requena y a Diego Bri para dar entrada a Sergi Guardiola y Percan, pasando Jacobo al lateral. Si Diego Bri no funcionó como él esperaba –pensaría-, había que meter un relevo con un perfil aún más atacante para el lateral izquierdo. No pareció reaccionar un Córdoba CF que había perdido mucho ritmo en el centro del campo y no transmitía capacidad de hacer daño a un Ceuta que sí creció un punto más con los cambios de José Juan Romero.

Por lo tanto, había que agarrarse a las palabras de Iván Ania en la previa: “Alguien que pueda decidir por talento individual”, ya que desde la banda no parecía que se le pudiera ayudar al equipo.

Lo intentó Carracedo, con una jugada individual tras la que conectó con Albarrán, pero el centro del lateral sólo encontró las manos de Pedro López (min. 86), ya que las entradas en la recta final de Adilson Mendes y Dalisson apenas influyeron en el conjunto cordobesista. También el propio Jacobo, con un disparo lejano con el que el portero caballa no tuvo ningún tipo de sufrimiento. Pero hacía ya muchos minutos que el final del partido estaba decidido. El Ceuta había estado demasiado cómodo en el último tercio de encuentro y el Córdoba CF no halló la llave para lograr desestabilizarlo. Ni con ideas desde la banda ni con acciones individuales que pudieran sorprender al contrario. Tras muchos meses siendo un visitante más que temible, con ninguna derrota desde septiembre, las dos últimas salidas de este Córdoba CF se han saldado con derrota. Habrá que recomponerse en El Arcángel, ante el Andorra. Una nueva oportunidad para intentar asaltar la zona de play off tras haber desaprovechado la del Alfonso Murube.