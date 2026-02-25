Ceuta-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces para el duelo en el Alfonso Murube

Con poco espacio para la pausa y mucha prisa por hacerlo bien se prepara el Córdoba CF para su paso por una nueva estación del calendario de Liga en Segunda División este curso. Lo hace ahora pendiente de la cita correspondiente a la jornada 25 de la agenda regular, aplazada el pasado 8 de febrero por la incidencia de la secuencia de borrascas y que tendrá lugar este miércoles, 25 de febrero, frente al Ceuta en el Estadio Alfonso Murube, a partir de las 19.00 horas.

Quiere allí el bloque de Iván Ania resarcirse tras su pasado tropiezo en el derbi andaluz frente al Almería en el feudo indálico (2-1), que supuso el cierre a una racha de imbatibilidad a domicilio que se prolonga desde el pasado mes de septiembre, desde la caída ante el Andorra en el Nou Estadi Encamp, en la quinta fecha del campeonato. Además, abordará esa reválida particular con un aliciente más que atractivo: de lograr los tres puntos, daría el salto a la sexta plaza.

Porque pese al revés frente a los rojiblancos, el itinerario blanquiverde en esta fase de campeonato ha sido menudo. Llegaba de firmar anteriormente seis victorias entre sus siete últimas citas, con tan solo el borrón de la derrota ante el Málaga -otro rival autonómico- en mitad del tránsito entre victorias frente a Mirandés, Burgos, Huesca, Las Palmas, Real Valladolid y también Leganés. La traddución inmediata es que los pupilos del asturiano abordan la jornada con 41 puntos en 26 encuentros.

Altas y bajas

En materia médica, la gran novedad en la lista califal será Rubén Alves, de regreso a una convocatoria tras caer lesionado a mediados del pasado mes de diciembre. También estará, lógicamente, un Carlos Albarrán que si bien se presentaba sancionado para la fecha inicial de la cita, no lo estará al cumplir castigo frente al Leganés, y de hecho reaparecer -con la cuenta limpia de amonestaciones- ante el propio combinado almeriense.

Los que no podrán participar serán, de nuevo, tanto Álvaro Trilli como Juan María Alcedo, ambos con molestias musculares, así como los otros tres nombres propios de la enfermería: Alberto del Moral, Theo Zidane y Franck Fomeyem.

En la trinchera contraria, por el Ceuta de José Juan Romero también habrá movimiento. Recupera el preparador a su máximo artillero, Marcos Fernández (7), así como a Konrad de la Fuente. No estarán, sin embargo, ni el lesionado Marc Domènech ni los tocados Anuar y José Campaña. Tampoco el central Carlos Hernández, que en la pasada victoria caballa ante el Granada vio la quinta amarilla y deberá hacer parón obligado.

Ignasi Vilarrasa, durante un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Víctor Castro

Alineaciones probables

Dado ese escenario, estas son las dos posibles alineaciones de inicio para el choque de este miércoles en el Alfonso Murube:

AD Ceuta: Guille Vallejo, Aisar, Diego González, Albert Capa, José Matos, Kuki Zalazar, Marino Illescas, Youness, Rubén Díez, Koné y Marcos Fernández.

Guille Vallejo, Aisar, Diego González, Albert Capa, José Matos, Kuki Zalazar, Marino Illescas, Youness, Rubén Díez, Koné y Marcos Fernández. Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Ignasi Vilarrasa, Dani Requena, Pedro Ortiz, Mikel Goti, Diego Bri, Adrián Fuentes y Christian Carracedo.

La cita estará dirigida por el guipuzcoano Daniel Palencia Caballero, adscrito al comité vasco, que repite designación tras la no celebración del duelo semanas atrás. Junto a él, el catalán Rubén Ávalos Barrera quedará a cargo del VAR.