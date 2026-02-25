Adri Fuentes y Carracedo, de los pocos salvables de un gris Córdoba CF en su derrota en Ceuta

ÍKER ÁLVAREZ (4)

Gol evitable

Al menos en uno de los tres goles pudo hacer algo más. Ya no es tan decisivo.

CARLOS ALBARRÁN (4)

Irregular

No tuvo excesivos problemas defensivos, aunque no se le vio tanto en fase ofensiva.

XAVI SINTES (4)

Errores

Al menos en uno de los tres goles caballas tuvo una incidencia directa. Regular nada más.

ÁLEX MARTÍN (4)

Límite

Transmitía en no pocas jugadas de la primera mitad ir al límite. Error en uno de los goles.

DIEGO BRI (3)

Flojo

La entrega, disposición, corazón y voluntad se le reconoce. El debate es otro.

ISMA RUIZ (5)

Aprobado

Debió tener más incidencia en el equipo y en el partido, pero apenas tuvo compañía.

DANI REQUENA (3)

Gris

Apenas logró conectar con sus compañeros en las pocas ocasiones en las que dispuso de balón.

CARRACEDO (5)

Lo intentó

De lo poquito salvable del equipo en el Murube. Lo intentó, aunque sin éxito. Gol de penalti.

MIKEL GOTI (3)

Muy poco

Un caracoleo en la segunda mitad sin ninguna practicidad y poco más. Demasiado poco.

JACOBO GONZÁLEZ (5)

Al lateral

No fue su mejor partido y, como remate, finalizó de relevo de Diego Bri en el lateral zurdo.

ADRI FUENTES (6)

El mejor

Provocó un penalti, puso a prueba a Pedro López en tres ocasiones y generó peligro. El mejor.

SERGI GUARDIOLA (4) Voluntad

PERCAN (3) Nada

DALISSON (3) No se le vio

ADILSON (3) Poco tiempo