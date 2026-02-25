Uno a uno
Adri Fuentes y Carracedo, de los pocos salvables de un gris Córdoba CF en su derrota en Ceuta
El máximo goleador y mayor asistente blanquiverdes, junto a Isma Ruiz, destacados en un conjunto blanquiverde en el que abundó el suspenso
ÍKER ÁLVAREZ (4)
Gol evitable
Al menos en uno de los tres goles pudo hacer algo más. Ya no es tan decisivo.
CARLOS ALBARRÁN (4)
Irregular
No tuvo excesivos problemas defensivos, aunque no se le vio tanto en fase ofensiva.
XAVI SINTES (4)
Errores
Al menos en uno de los tres goles caballas tuvo una incidencia directa. Regular nada más.
ÁLEX MARTÍN (4)
Límite
Transmitía en no pocas jugadas de la primera mitad ir al límite. Error en uno de los goles.
DIEGO BRI (3)
Flojo
La entrega, disposición, corazón y voluntad se le reconoce. El debate es otro.
ISMA RUIZ (5)
Aprobado
Debió tener más incidencia en el equipo y en el partido, pero apenas tuvo compañía.
DANI REQUENA (3)
Gris
Apenas logró conectar con sus compañeros en las pocas ocasiones en las que dispuso de balón.
CARRACEDO (5)
Lo intentó
De lo poquito salvable del equipo en el Murube. Lo intentó, aunque sin éxito. Gol de penalti.
MIKEL GOTI (3)
Muy poco
Un caracoleo en la segunda mitad sin ninguna practicidad y poco más. Demasiado poco.
JACOBO GONZÁLEZ (5)
Al lateral
No fue su mejor partido y, como remate, finalizó de relevo de Diego Bri en el lateral zurdo.
ADRI FUENTES (6)
El mejor
Provocó un penalti, puso a prueba a Pedro López en tres ocasiones y generó peligro. El mejor.
SERGI GUARDIOLA (4) Voluntad
PERCAN (3) Nada
DALISSON (3) No se le vio
ADILSON (3) Poco tiempo
