José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»

El Córdoba CF visita este miércoles el Alfonso Murube (19.00 horas), feudo de una de las revelaciones de la temporada en LaLiga Hypermotion, la AD Ceuta. El cuadro caballa está dirigido por uno de los entrenadores de moda en el fútbol español, José Juan Romero. El preparador ha recordado que estos «partidos suelen ser bonitos, son dos equipos con la con las ideas claras». Eso sí, no ha querido presionar a sus jugadores, restándole importancia al encuentro. «No nos va a marcar la temporada porque para nosotros no es ninguna final. Quizás un poco más para el Córdoba CF, que está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff e intentar subir», señaló el técnico.

Mismo objetivo

El preparador ha elogiado a los de Iván Ania y al propio preparador asturiano. «Ellos tienen un extraordinario potencial colectivo e individual, Las propuestas de su míster también me gusta muchísimo. Es un partido donde puede puede pasar de todo», expresó Romero.«A la hora de afrontar el partido los dos tenemos el mismo objetivo, ganar, y a día de hoy los dos estamos peleando por el mismo objetivo, esa es la realidad. Ellos están tres puntos arriba, pero estamos en la misma zona», zanjó el sevillano.

Asimismo, afrontará el encuentro con varias bajas en su plantilla, como el propio Romero ha confirmado, Carlos Hernández estará ausente, tras ver la quinta amarilla, y Marc Domènech, Anuar y José Campaña no podrán participar por lesión. En la otra cara de la moneda, «Konrad de la Fuente ha entrenado hoy y estará disponible mañana y Marcos Fernández vuelve de la sanción», indicó.

La plantilla de la AD Ceuta durante un entrenamiento / AD CEUTA

Capa suplirá a Hernández, uno de los jugadores más importantes en la dinámica blanquinegra. El técnico ha puesto en valor al futbolista que partirá el próximo miércoles: «Es ese tipo de jugador que es vital tenerlo en un vestuario, además de ser un argumento muy válido en cualquier situación de partido, y siempre con un rendimiento óptimo. Nos da otras cualidades que Carlos no posee y que no nos vienen mal para el rival que tenemos mañana», añadió Romero.

Un momento dulce

El club ceutí vive uno de sus mejores momentos en su época reciente. El equipo caballa se encuentra décimo, con una jornada por disputar, a tan solo cuatro puntos de la zona de playoff. «No soy amante del cuento de la lechera, pero es una realidad la que has contado. Tranquilidad no hay ninguna, ojalá hubiera en el fuego algún día, pero no hay. Es un partido ilusionante, uno más para nosotros, estamos cerca de nuestro único objetivo y no pensamos en otra cosa que sumar los tres puntos para seguir engordando el casillero de puntos y vivir tranquilos», aseguró con cautela.

Aun así, Romero puso hincapié en el partido a partido. «Muchas veces los entrenadores tenemos que tener mucho cuidado con los discursos, no en el exterior, sino más en el interior. Estamos muy cerca de lo que todos soñábamos cuando comenzó la temporada, pero no debemos pararnos a pensar en llegar a los puntos a los que hay que llegar, eso sería sería mediocre. El objetivo es seguir sumando hasta intentar estar lo más alto posible», dijo ambicioso.