Iván Ania, ambicioso de cara a la visita al Ceuta: "Somos conscientes de lo que supondría el terminar la jornada en playoff"

Aún reciente la derrota ante la UD Almería en el UD Almería Stadium (2-1), pero con el discurso ya reorientado hacia lo inmediato. Así transita Iván Ania los días previos al desplazamiento a Ceuta, donde el Córdoba CF afrontará este miércoles (19.00 horas) el encuentro aplazado correspondiente a la jornada 25. Un duelo que puede tener impacto directo en la clasificación -tres puntos permitirían asaltar la zona de playoff- y que el técnico asturiano afronta con un mensaje inequívoco: concentración absoluta.

«Estamos preparados. Tener un partido el sábado y otro el miércoles, no creo que sea ninguna excusa. Tenemos que competir y ganar, e intentar meternos en la sexta posición. Hemos tenido poco tiempo para comernos la cabeza tras la derrota en Almería. Cuando pierdes, lo mejor es volver cuanto antes. Todos somos conscientes de lo que supondría el terminar la jornada en playoff», explicó tras la sesión de trabajo de la plantilla de este martes, apenas una hora antes del arranque de la expedición blanquiverde.

Un rival altamente rocoso

Y es que si hace apenas unas semanas, con vistas al cruce inicialmente fijado para el 8 de febrero - que no se acabó celebrando por la incidencia del temporal , al no poder garantizarse la seguridad del desplazamiento-, afirmaba el preparador que sería un duelo decidido por «talento individual», este martes reafirmó su lectura: «Era un momento distinto, antes no tenían a Matos, ahora a Carlos Hernández; nosotros no teníamos a Albarrán, ahora sí. Los modelos de los dos van a ser los mismos, es un equipo muy poderoso en su estadio, con nueve victorias, habla muy bien del Ceuta como local. Tienen una propuesta ofensiva, presionante, cuidan muy bien el balón, se asocian y tratan de ser combinativos desde inicio», indicó.

Adilson Mendes y Pedro Ortiz pungan por el esférico durante un entrenamiento previo a la visita al Ceuta. / ccf

Porque enfrente estará un cuadro que, bajo la batuta de José Juan Romero - el técnico al que más veces se ha medido a lo largo de su carrera-, se ha colocado como una de las revelaciones del campeonato tras su ascenso logrado durante el pasado curso. De hecho, vienen los pupilos del gerenense de superar al Granada y ya parten a tan solo tres puntos de distancia de la marca de los cordobeses… «Nos conocemos bien, nos hemos enfrentado muchísimas veces. Sorprendernos, posiblemente, sea difícil. Será más una situación individual, ganar un duelo, alguien que pueda decidir por talento individual más que por el tema táctico», avisó.

«Las dos propuestas, en la intención, es la misma. Tenemos nuestros matices, pero la intención siempre es ir a ganar. Somos un equipo que cuando se pone por delante va a por el siguiente gol. Hemos tenido seis victorias y dos derrotas. Ellos vienen reforzados por la victoria del otro día ante el Granada, aunque venían de un cúmulo de derrotas. Son momentos de la temporada, pasas por una dinámica negativa y con un resultado, te incorporas a una positiva, o al revés», analizó acto seguido.

Rubén Alves regresa a convocatoria

En el capítulo físico, el panorama no mejora. Es más, la enfermería se mantiene con hasta media docena de inquilinos en estas fechas. Entre ellos, Álvaro Trilli volvió a ejercitarse con el grupo el lunes después de perderse la cita en Almería por molestias musculares, aunque su presencia en Ceuta parece prematura. Situación similar a la de Alcedo, también fuera el pasado sábado por problemas musculares, aunque con pronóstico algo más reservado. «Álvaro Trilli está con unos problemas en la espalda y no pudo ser citado. Alcedo tiene molestias musculares y tampoco estuvo. No están convocados para este partido, esperemos que puedan estar pronto», explicó Ania sobre ambos laterales.

A ellos se suman las ausencias ya conocidas de Fomeyem, Theo Zidane y Alberto del Moral, que tampoco llegarán a tiempo para el compromiso intersemanal. «Del Moral tampoco está disponible, esperamos a Rubén Alves, que sí entra en convocatoria», desveló el preparador.