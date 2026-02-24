Horario y dónde ver por televisión el Ceuta-Córdoba CF

Vuelve la competición para el Córdoba CF. Los blanquiverdes disputan este miércoles 25 de febrero a las 19.00 horas el encuentro ante la AD Ceuta, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion. Los de Iván Ania visitan a uno de los equipos revelación de la competición. El cuadro caballa se sitúa décimo a tan solo cuatro puntos de la sexta plaza que da acceso a los playoff, con este partido por disputarse.

El duelo podrá seguirse por distintas plataformas. Eso sí, la emisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, poseedores principales de los derechos televisivos del campeonato. Asimismo, otros teleoperadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video, ofrecerán el partido. Por su parte, el grupo MásMóvil también pondrá a disposición la retransmisión mediante sus distintas marcas: Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, como viene siendo habitual, PTV Telecom distribuirá la señal a través de Zapi, accesible mediante suscripción mensual.

El 'playoff', a una victoria

Los de El Arcángel tienen en el Alfonso Murube la oportunidad de finalizar una jornada en puestos privilegiados. A tan solo un punto de la UD Las Palmas, si los blanquiverdes se hiciesen con la victoria, alcanzarían el ansiado sexto puesto a tan solo quince fechas de la conclusión de la temporada. Eso sí, llegan tras caer derrotados ante el Almería en un encuentro en el que fueron de menos a más.

Albarrán y Carracedo durante un entrenamiento / CCF

El conjunto cordobés tendrá en frente a uno de los equipos más rocosos de la categoría. Por su parte, el Ceuta llega a este duelo tras vencer al Granada y consolidarse en la parte media-alta de la clasificación. Con 38 puntos, el cuadro dirigido por José Juan Romero, de conseguir hacerse con los tres puntos, se situaría a tan solo un punto del sexto puesto e igualaría en puntos al Córdoba CF.

El encuentro será dirigido por el veterano árbitro gipuzcoano de 34 años, Daniel Palencia Caballero. Será asistido desde la sala VAR por el catalán Rubén Ávalos Barrera.