Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Banderas de AndalucíaAccidente en AdamuzLeones ZoológicoOposiciones de bombero'Tríada monumental'HotelesCrimen c/LojaCentros comerciales 28-FIván AniaIA Córdoba
instagramlinkedin

Actualidad blanquiverde

Horario y dónde ver por televisión el Ceuta-Córdoba CF

El encuentro corresponde a la jornada 25, que fue aplazada el pasado 8 de febrero por el clima adverso que azotaba la zona sur peninsular

Entrenamiento del Córdoba en la Ciudad Deportiva, Jacobo Gonzalez

Entrenamiento del Córdoba en la Ciudad Deportiva, Jacobo Gonzalez / Victor Castro Fernández / COR

Lorenzo Estepa

Córdoba

Vuelve la competición para el Córdoba CF. Los blanquiverdes disputan este miércoles 25 de febrero a las 19.00 horas el encuentro ante la AD Ceuta, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion. Los de Iván Ania visitan a uno de los equipos revelación de la competición. El cuadro caballa se sitúa décimo a tan solo cuatro puntos de la sexta plaza que da acceso a los playoff, con este partido por disputarse.

El duelo podrá seguirse por distintas plataformas. Eso sí, la emisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, poseedores principales de los derechos televisivos del campeonato. Asimismo, otros teleoperadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video, ofrecerán el partido. Por su parte, el grupo MásMóvil también pondrá a disposición la retransmisión mediante sus distintas marcas: Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, como viene siendo habitual, PTV Telecom distribuirá la señal a través de Zapi, accesible mediante suscripción mensual.

El 'playoff', a una victoria

Los de El Arcángel tienen en el Alfonso Murube la oportunidad de finalizar una jornada en puestos privilegiados. A tan solo un punto de la UD Las Palmas, si los blanquiverdes se hiciesen con la victoria, alcanzarían el ansiado sexto puesto a tan solo quince fechas de la conclusión de la temporada. Eso sí, llegan tras caer derrotados ante el Almería en un encuentro en el que fueron de menos a más.

Albarrán y Carracedo durante un entrenamiento

Albarrán y Carracedo durante un entrenamiento / CCF

El conjunto cordobés tendrá en frente a uno de los equipos más rocosos de la categoría. Por su parte, el Ceuta llega a este duelo tras vencer al Granada y consolidarse en la parte media-alta de la clasificación. Con 38 puntos, el cuadro dirigido por José Juan Romero, de conseguir hacerse con los tres puntos, se situaría a tan solo un punto del sexto puesto e igualaría en puntos al Córdoba CF.

Noticias relacionadas y más

El encuentro será dirigido por el veterano árbitro gipuzcoano de 34 años, Daniel Palencia Caballero. Será asistido desde la sala VAR por el catalán Rubén Ávalos Barrera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents