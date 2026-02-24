La Cultural y Deportiva Leonesa firma a Rubén de la Barrera como su nuevo técnico

De acción, en reacción. Si hace apenas unas horas la Cultural y Deportiva Leonesa comunicaba la destitución de José Ángel «Cuco» Ziganda, este martes oficializó también su relevo inmediato: Rubén de la Barrera. El técnico coruñés regresa al Reino de León casi una década después de su primera etapa, de dos años, iniciada en aquella 2016-2017 que terminó con ascenso a Segunda División, para un año más tarde confirmar su descenso a la categoría de bronce.

«La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Rubén de la Barrera para la incorporación del técnico gallego a la disciplina culturalista», anunció la entidad en un comunicado en el que confirma que el entrenador firma hasta final de la presente temporada. Estará acompañado por Jordi Bacardit como segundo entrenador.

El técnico del último gran logro

A sus 41 años, De la Barrera presenta un recorrido amplio y heterogéneo. Se encontraba sin equipo desde que concluyó la pasada campaña su etapa en el Vizela de la Primera División portuguesa, donde tampoco pudo evitar el descenso. Eso sí, su currículum incluye hitos relevantes. Y es que antes de su aventura lusa, pasó por la Real Sociedad, el Deportivo de La Coruña y el Albacete, club con el que también logró un ascenso a Segunda División.

Es más, su carrera no se limita al panorama nacional: suma experiencias en Qatar, Rumanía y El Salvador, lo que dibuja un perfil con bagaje internacional. Si bien su etapa en Portugal no tuvo el desenlace deseado, su nombre en León remite inevitablemente al recuerdo del ascenso de 2017. Y en momentos de urgencia, el factor emocional también cuenta, lógicamente.

Un proyecto con urgencias

Porque en términos clasificatorios, el reto que asume no es menor. La Cultural atraviesa una dinámica preocupante, sin victorias en los dos últimos meses e instalada en los puestos de peligro. De hecho, actualmente ocupa la vigésima posición con 27 puntos, a tres de la permanencia, cuyo corte marca el Huesca, con 30. Ambos actualmente lejos de la pelea del Córdoba CF, que este miércoles en Ceuta buscará hacerse con la sexta plaza.

Se trata ya del tercer entrenador que se sienta en el banquillo leonés esta temporada. Abrió el curso Raúl Llona, destituido tras las seis primeras jornadas; le sustituyó Ziganda y ahora es De la Barrera quien asume la responsabilidad de revertir la tendencia.