El Córdoba CF gestiona fuerzas en una semana decisiva: rotaciones en el horizonte antes de visitar al Ceuta

La hoja de ruta del Córdoba CF entra en su tramo más delicado. Apenas 72 horas después de la derrota ante la UD Almería en el UD Almería Stadium (2-1), el bloque blanquiverde encara el ecuador de una semana que puede marcar buena parte de su recorrido en esta segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El siguiente destino será el Estadio Alfonso Murube, este miércoles, en el duelo aplazado ante el Ceuta correspondiente a la jornada 25, antes de recibir el lunes (20.30 horas) al Andorra en El Arcángel.

Tres citas de alto voltaje en apenas diez días. Una ya consumida -y sin premio- y dos por resolver en un calendario comprimido que ahora obliga a mirar, más que nunca, a la gestión física...

Carga física y fondo de armario

Frente a los indálicos, Iván Ania apostó por un once muy cercano al de gala en este tramo de campeonato. Eso sí, el desplazamiento a Ceuta -con trayecto inicial en bus, ferry y de nuevo carretera hasta la ciudad autónoma- apenas 96 horas después del derbi andaluz introduce un factor añadido. No se antoja descabellado que el técnico asturiano active un plan B, o al menos un plan A matizado, para aliviar la carga de los más habituales.

Y es que, aunque la plantilla cuenta con 26 integrantes, el parte físico condiciona. Hasta seis jugadores arrastran problemas: las molestias musculares de Álvaro Trilli -se ejercitó con el grupo el lunes- y Juan María Alcedo, que ya les dejaron fuera en Almería, se suman a las lesiones conocidas de Franck Fomeyem, Theo Zidane, Del Moral y Rubén Alves. Por ahora no hay descartes técnicos -que los habrá-, sino jugadores entre algodones.

El lateral y mediocampo, primeros focos

Y dado ese escenario, en la retaguardia, el margen de maniobra es limitado. Entre portería y defensa, la única demarcación abierta a variaciones parece ser el lateral izquierdo. Ahí se ha asentado con solvencia Diego Bri, extremo reconvertido a zaguero, titular en las últimas cinco citas y cada vez más consolidado en la confianza del técnico ovetense.

Sin embargo, la acumulación de minutos del ilicitano podría abrir la puerta a Ignasi Vilarrasa, que reapareció ante el Leganés tras cinco meses fuera por una pubalgia persistente. Sin Alcedo previsiblemente disponible, el catalán emerge como la alternativa más natural en ese perfil, después de iniciar el campeonato como dueño absoluto de esa parcela, titular en las nueve primeras citas de Liga.

En el centro del campo, la atención se posa sobre Isma Ruiz. Su despliegue físico es uno de los motores del equipo, pero también le ha obligado esta temporada a pasar por la enfermería hasta en un par de ocasiones. Tras el esfuerzo evidenciado en Almería, no sería extraño que cediera su sitio a Pedro Ortiz, única opción real para refrescar la sala de máquinas, con Del Moral entre algodones, Theo fuera de juego y sin Jan Salas ya en plantilla.

Diego Bri e Isma Ruiz pugnan con Sergio Arribas en el Almería-Córdoba CF. / lof

La izquierda, terreno de competencia

En ataque, los movimientos parecen más acotados. Adrián Fuentes y Christian Carracedo mantienen un peso ofensivo difícil de sustituir, mientras que Mikel Goti, pese a un papel más discreto en Almería, venía de actuaciones protagonistas desde su llegada en enero, en préstamo procedente de la Real Sociedad, gol incluido en el cruce frente a los pepineros. Difícilmente se moverá alguno de ellos.

El foco, por tanto, vuelve a situarse en la banda izquierda. Jacobo González no atraviesa su mejor momento en este último tramo, y ahí se abre un abanico de alternativas: Kevin Medina, que no parte de inicio desde noviembre; Dalisson de Almeida, sin titularidad desde diciembre; y Adilson Mendes, cada vez con más presencia en los minutos finales. Por ritmo competitivo, los dos primeros ofrecen menos riesgo; por proyección y frescura, el lisboeta reclama su oportunidad.

Podría salir de ese tridente de opciones la elección final de Iván Ania a la hora de medirse a los de José Juan Romero, que, lógicamente, también deberán tirar de inventiva para amortiguar la carga física: se impusieron al Granada el viernes y volverán a vestirse de corto el próximo domingo ante el Mirandés en Anduva.

Jacobo, derribado durante un lance del pasado derbi ante el Almería. / lof

Más posibles cambios en el guion

Otra consecuencia directa del calendario comprimido podría ser una secuencia de cambios más temprana durante el partido en Ceuta. La intención, evitar sobrecargas de cara al cruce ante el Andorra, igualmente exigente.

Ahí aparecen nombres como Diego Percan, recién estrenado como goleador en el UD Almería Stadium, o Sergi Guardiola, como alternativas para repartir esfuerzos en el frente ofensivo. Lógicamente, las opciones que finalmente no entren de inicio en los planes del asturiano, también tendrán su cuota de protagonismo particular desde la segunda unidad, como se espera que ocurra en territorio norteafricano.