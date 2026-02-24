El Córdoba CF, con ganas de reválida y cuentas para el 'playoff' en su visita al Ceuta

La máxima absoluta del fútbol no admite matices: mandan los resultados. Las sensaciones pueden acompañar, las dinámicas pueden sugerir, pero el veredicto lo dictan los puntos. En ese ecosistema competitivo se mueve también el Córdoba CF, que este miércoles afronta en el Alfonso Murube (19.00 horas) el duelo aplazado de la jornada 25 ante el Ceuta, con un premio tangible sobre la mesa: entrar en zona de privilegio.

El conjunto de Iván Ania llega tras ver interrumpida ante la UD Almería una secuencia sobresaliente: seis victorias en siete partidos y una prolongada imbatibilidad lejos del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel que se remontaba a septiembre, cuando cayó ante el Andorra. Desde entonces, todo había sido sumar. Hasta el tropiezo en territorio indálico.

Y es que, si bien el revés cortó la inercia, el técnico asturiano ha tratado de aislar cualquier lectura emocional para centrar el foco en lo inmediato. «Somos conscientes de lo que supondría el terminar la jornada en playoff», zanjó en la previa, dejando claro que el objetivo sigue intacto: dar caza, por fin, a una plaza entre los seis primeros.

Las cuentas del asalto

El aplazamiento del duelo original -previsto para el 8 de febrero y suspendido por el temporal que impedía garantizar la seguridad del desplazamiento- dejó al Córdoba CF con un partido menos que el resto de sus rivales directos de la zona alta de LaLiga Hypermotion. Ahora, esa bala pendiente puede tener efecto inmediato.

Con 41 puntos en 26 partidos, los blanquiverdes están a uno de la UD Las Palmas, que marca la sexta posición con 42 tras empatar el pasado fin de semana ante el Castellón. Una victoria en Ceuta, por tanto, permitiría superar esa barrera y colocarse con 44, igualando además la cifra actual del Málaga.

Es más, el cuarto puesto, en manos del Deportivo de la Coruña, quedaría a solo dos puntos; el tercero, ocupado por el propio Almería, a cuatro; mientras que la segunda y primera plaza se situarían a cinco y seis, respectivamente, en manos del Castellón y de un Racing de Santander que se impuso al Burgos días atrás para recuperar el liderato.

Adrián Fuentes, durante un lance del pasado Almería-Córdoba CF. / lof

Un Ceuta que también aprieta

El contexto competitivo no es unilateral. El Ceuta de José Juan Romero también se juega terreno. Los caballas vienen de imponerse al Granada (2-1), cortando así una secuencia de dos derrotas consecutivas, y suman 38 puntos. De imponerse este miércoles, alcanzarían los 41, exactamente los mismos que presenta ahora el bloque califal.

En lo estructural, el técnico gerenense recupera efectivos relevantes. Sí estará José Matos, pieza clave en el carril izquierdo y que se habría perdido la cita en la fecha inicial por sanción. También regresa su máximo goleador, Marcos Fernández, tras cumplir castigo, además de Konrad de la Fuente, que arrastraba molestias recientes.

En el capítulo de ausencias, no podrá contar con el central Carlos Hernández, sancionado por acumulación de amonestaciones tras haber disputado todos los minutos del curso. Tampoco estarán el lesionado Marc Domènech ni los tocados Anuar y José Campaña.

Entre lesiones, un alta y ajustes

En el escenario inverso, por el bando cordobesista el que sí estará disponible es Carlos Albarrán tras cumplir sanción ante el Leganés, jugar en Almería y, por ende, esquivar el castigo que se le tenía deparado por acumulación de amonestaciones en territorio norteafricano. La principal novedad en la lista será el regreso de Rubén Alves, inactivo desde el pasado 13 de diciembre, tras caer lesionado ante el Eibar en El Arcángel.

Eso sí, la enfermería mantiene condicionantes. No estarán por molestias musculares Álvaro Trilli, Juan María Alcedo ni Alberto del Moral, además de los lesionados Franck Fomeyem y Theo Zidane.

Todo ello dibuja un escenario propicio para anticipar posibles rotaciones en el esquema, principalmente condicionadas por la estrechez del calendario: apenas 78 horas entre el duelo frente a los indálicos y la visita al conjunto ceutí, con la cita del lunes ante el Andorra ya asomando en la agenda. La consecuencia lógica apunta a ajustes y a la entrada de piezas menos habituales para repartir cargas... «Estamos preparados juegue quien juegue», aseguraba Ania en la previa, sin desvelar su hoja de ruta, aunque sin tampoco descartar posibles movimientos en el once.

Dalisson, durante un entrenamiento de esta semana en El Arcángel. / ccf

En la retaguardia, las alternativas se reducen prácticamente a una demarcación: el lateral izquierdo. Bajo palos continuará Iker Álvarez, mientras que Álex Martín y Xavi Sintes siguen siendo las únicas opciones con continuidad en el eje -tras el regreso de Alves- y Carlos Albarrán el único lateral derecho disponible. En el costado zurdo, la baja de Alcedo mantiene abierta la puerta para Ignasi Vilarrasa, que ya redebutó ante el Leganés y podría beneficiarse de la acumulación de minutos de Diego Bri -cinco titularidades consecutivas-, quien ha venido actuando en esa posición.

En la medular, uno de los candidatos a dosificación es Isma Ruiz, muy exigido en el plano físico durante la temporada y con dos pasos previos por la enfermería por esa misma razón. Pedro Ortiz aparece como alternativa natural, formando junto a Dani Requena y Mikel Goti un centro del campo con doble referencia y un enganche.

En ataque, el foco vuelve a situarse en el perfil izquierdo. El momento irregular de Jacobo González, unido a la carga que arrastra, abriría la puerta a nombres como Kevin Medina, Dalisson de Almeida o Adilson Mendes. Incluso Bri podría adelantar su posición si así lo requiere el guion. En cambio, tanto en la punta como en la banda derecha el margen de debate es mínimo: Adrián Fuentes y Carracedo no parecen negociables para el asturiano.