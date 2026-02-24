Ceuta-Córdoba CF: Palencia Caballero, árbitro del partido

Ya hay árbitro para la cita intersemanal en el Estadio Alfonso Murube. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al guipuzcoano Daniel Palencia Caballero (Errenteria, 1992) para dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la temporada 2025-2026 que medirá este miércoles al Córdoba CF frente al Ceuta (19.00 horas). Un partido que, si bien estaba fijado inicialmente para el pasado 8 de febrero, tuvo que aplazarse por la incidencia del temporal y que, además, también había quedado a cargo del colegiado de Errenteria en primera instancia.

Su expediente

A sus 34 años, el trencilla vasco, adscrito al colegio de su comunidad, acumula una trayectoria sostenida en el fútbol nacional. De hecho, enlaza diez temporadas consecutivas en categorías nacionales: cinco en la extinta Segunda División B, tres en Primera Federación y las dos últimas en LaLiga Hypermotion.

Su hoja de servicios refleja 132 partidos dirigidos, con un balance disciplinario significativo: 699 tarjetas amarillas (una media de 5,30 por encuentro) y 49 expulsiones (0,37 por choque). Un dato que evidencia una tendencia a intervenir con frecuencia en el apartado sancionador, algo que no suele pasar desapercibido en contextos de alta tensión competitiva.

En cuanto a resultados, su estadística presenta 65 victorias locales, frente a 37 empates y 30 triunfos visitantes. Es más, el peso del factor campo en sus designaciones resulta evidente si se atiende al reparto porcentual.

Palencia Caballero, de espaldas, en el Leganés-Córdoba CF de la primera vuelta de Liga. / lof

Antecedentes con ambos equipos

Eso sí, to será este miércoles la primera vez que Palencia Caballero arbitre al conjunto blanquiverde. Ya lo hizo en tres ocasiones previas, todas saldadas con empate. La más reciente, esta misma temporada, en la visita al Leganés en Butarque (0-0).

Idéntico precedente presenta con el Ceuta, al que ha dirigido una vez. Fue en la campaña 2023-2024, entonces en la categoría de bronce, en un duelo ante el Castellón que concluyó también en tablas.

En la sala VOR estará el barcelonés Rubén Ávalos Barrera, de 38 años.