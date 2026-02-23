Trece artilleros y contando: Diego Percan, que volvió a ver puerta tras dos años de sequía, se estrena con el Córdoba CF

Entre matices varios, la visita al UD Almería Stadium (2-1) dejó una lectura algo ambivalente para el Córdoba CF. En el plano colectivo, ante los indálicos se cerró la racha de nueve salidas consecutivas puntuando -vigente desde el pasado mes de septiembre- y con ella la serie de tres triunfos consecutivos hilada fechas atrás ante Las Palmas, Valladolid y Leganés, sin añadir, lógicamente, al propio Almería. Pero en lo individual, también se saldó el derbi con un dato relevante: el estreno goleador de Diego Percan como blanquiverde, que se convirtió en el jugador número trece que ve puerta con el bloque de El Arcángel en lo que va de campaña.

Es más, la diana del leonés también tuvo cierta incidencia a nivel general para el combinado dirigido por Iván Ania, que ya se ha alzado como el cuarto equipo con más anotadores distintos de LaLiga Hypermotion hasta la fecha (13), empatado con Huesca, Real Sociedad B y el propio Ceuta, próximo rival de los cordobesistas. Solo lo superan Almería y Granada, ambos con 14, y el Castellón, que lidera el apartado con 16.

Un reparto altamente coral

En términos numéricos, por otra parte, la diana del ex del Arka Gdynia reabrió el abanico de nombres propios en torno al gol. Junto a él, con una muesca en su casillero figuran actualmente otros tantos como Kevin Medina, Christian Carracedo, Mikel Goti, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa y el ya exblanquiverde Carlos Isaac, traspasado al Widzew Lodz en el reciente mercado del mes de enero.

Con solo dos tantos, algo por encima, aparecen Dani Requena, Diego Bri y Dalisson de Almeida. Sergi Guardiola suma tres, mientras el podio lo completan las dos piezas del plantel más entonadas en los últimos metros en lo que va de campeonato: Jacobo González, que acumula seis, y el picihichi particular Adrián Fuentes, con diez tantos hasta la fecha.

Y otro apunte, también significativo: el ahora «6» blanquiverde es el segundo refuerzo invernal en estrenarse como goleador, después de que Mikel Goti abriera su cuenta ante el Leganés en El Arcángel. Por tanto, solo queda pendiente el lateral Álvaro Trilli -ausente en la convocatoria frente al Almería- para completar la contribución ofensiva de los tres fichajes concretados de cara a esta segunda vuelta de Liga.

Diego Percan, dolorido tras una falta recibida ante el Almería en el UD Almería Stadium. / lof

Un gol casi dos años después

Más allá de la estadística, el tanto frente a los rojiblancos también tuvo cierto componente emocional para el propio Percan, que sumó su séptimo partido oficial como blanquiverde. Y es que en clave individual, la diana en el UD Almería Stadium supuso su primera anotación tras casi dos años de sequía de cara a puerta. De hecho, su gol más reciente databa del 14 de abril de 2024, cuando militaba en el Barça Atlètic y marcó en la derrota por 4-1 frente al Unionistas de Salamanca. Aquel curso 2023-2024 lo cerró con cinco goles, antes de sufrir una grave lesión de rodilla en el tramo final que le impidió disputar la fase de ascenso y, por extensión, la final frente al propio Córdoba CF, donde los blanquiverdes sellaron su retorno al fútbol profesional.

La campaña siguiente, marcada por dicha dolencia, apenas le permitió disputar dos partidos con el filial azulgrana. Posteriormente, ya en el Arka Gdynia polaco, participó en nueve encuentros y dio una asistencia en el primer tramo del presente curso, sin lograr marcar. Hasta ahora.