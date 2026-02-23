LaLiga Hypermotion suma otra destitución: Ziganda cae en la Cultural y ya son 14 técnicos relevados

La trituradora de banquillos continúa a plenas revoluciones en LaLiga Hypermotion. Esta vez, el movimiento llega desde el Reino de León. Y es que la Cultural y Deportiva Leonesa ha hecho oficial la destitución de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda como entrenador del primer equipo, convirtiéndolo en el decimocuarto técnico relevado en lo que va de temporada en la categoría.

El anuncio llegó mediante un comunicado escueto: «La Cultural y Deportiva Leonesa informa que, en el día de hoy, José Ángel Ziganda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo. Desde el club se agradece al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista».

El navarro, que había relevado a Raúl Llona el pasado mes de septiembre, se despide del conjunto leonés apenas seis meses después de su desembarco. Su último encuentro al frente del equipo fue el empate ante el Leganés en Butarque, un resultado insuficiente para sacar a la Cultural de la zona roja.

De inicio prometedor a caída libre

Arrancó con impulso el técnico de Larrainzar. De hecho, sumó seis victorias en sus once primeros partidos, estabilizando inicialmente el proyecto. Sin embargo, el giro llegó a partir del 7 de diciembre. Desde entonces, el balance es elocuente: cuatro puntos de los últimos 30 posibles, una dinámica que ha dejado al bloque cazurro en la vigésima posición con 27 puntos, a tres de la permanencia.

La salida de Ziganda amplía una nómina de técnicos cesados que no ha dejado de crecer durante el curso. Abrió la serie Johan Plat en el Castellón, seguido por el propio Raúl Llona en la Cultural. Después llegaron los relevos de Asier Garitano en el Sporting de Gijón, Gabi Fernández en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y Sergio Guilló en el Huesca.

La secuencia continuó con las destituciones de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el Leganés, Ion Ansotegi en la Real Sociedad B, Ibai Gómez en el Andorra, Guillermo Almada en el Valladolid -con rumbo posterior a Oviedo-, Jesús Galván en el Mirandés y, más recientemente, Luis García Tevenet, también en el conjunto pucelano. Catorce movimientos en los banquillos antes de que la temporada aterrice en su tramo más decisivo.