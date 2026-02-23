El Córdoba CF se mide a su pasado en Ceuta: Kuki Zalazar y Yann Bodiger, enfrente

El próximo miércoles el Córdoba CF visitará el Estadio Alfonso Murube para recuperar la jornada 25, aplazada por el temporal que azotaba el sur de la península en la fecha inicialmente programada -el pasado 8 de febrero-. Los de Iván Ania viajarán hasta la ciudad ceutí para medirse a una de las revelaciones de la categoría. El cuadro caballa llega al encuentro tras derrotar como como local al Granada en un partido en el que el ex blanquiverde Kuki Zalazar fue determinante, gol inlcuido. Es precisamente el uruguayo uno de los pilares en el esquema de José Juan Romero, donde también reluce otro nombre propio ligado a El Arcángel, en voz pasada: el mediocentro francés Yann Bodiger.

De residual a líder

Empezando por el primero, el mediapunta volverá a enfrentarse al Córdoba CF este próximo miércoles, en un duelo que afronta como uno de los líderes del conjunto blanquinegro. El hispano-uruguayo llegó a El Arcángel en la temporada 2023-2024, cuando el club iniciaba su segundo año en Primera Federación. En un curso en el que fue de menos a más, acabó siendo imprescindible en la vuelta al fútbol profesional de la mano de Iván Ania, anotando cuatro goles y dando seis asistencias.

En su contra, cayó lesionado antes de iniciar la campaña, truncando su trayectoria. Volvió a pisar el verde en la novena fecha, ante el Granada. El nacido en Montevideo no cuajó en los planes de Iván Ania y acabó saliendo del club blanquiverde en el mercado invernal con tan solo 250 minutos en 14 partidos. Aterrizó en el Alfonso Murube en Primera Federación, donde ascendió de la mano de José Juan Romero siendo una pieza vital en su esquema de juego.

En su vuelta a LaLiga Hypermotion, el «8» caballa está siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo, ha disputado los 26 encuentros de Liga hasta la fecha y ha anotado cinco goles, por otros tres que ha servido. De hecho, llega en muy buena forma al reencuentro con su ex equipo, en los últimos ocho partidos, ha participado en seis tantos, anotando el gol decisivo en la victoria el pasado viernes ante el cuadro nazarí.

Menos protagonismo para Bodiger

El otro ex cordobesista que milita en el equipo dirigido por Juan José Romero es Yann Bodiger. Llegó a la ciudad califal en el mes de enero de la temporada 2018-2019, en la que los blanquiverdes descendieron a la, ya extinta, Segunda División B. El mediocampista defensivo dejó claros y sombras en su etapa en El Arcángel y el club no ejecutó la opción de compra que tenía contemplada en el acuerdo de cesión, procedente del Toulouse.

Yann Bodiger en el partido de la primera vuelta ante el Córdoba CF / Manuel Murillo

Tras abandonar la ciudad califal, el francés pasó por varios equipos hasta aterrizar esta temporada en la ciudad situada en el continente africano, destacando su paso por el Cádiz, con el que ascendió y jugó en Primera División, y el Granada, con el que también logró dar el salto a la máxima categoría. Eso sí, en lo estrictamente relativo al combinado caballa, su presencia esta campaña no ha sido tan relevante como la de su compañero. Ha disputado 1.026 minutos en este curso, en el que solo ha salido en el once titular en nueve ocasiones. Pese a ello, ha tenido participación en 24 jornadas, tras fichar por el club del Alfonso Murube en el pasado verano, una vez cerrada su estancia en el Tenerife.

Refuerzos que dan rendimiento

Este mercado invernal, además, el club norteafricano realizó varios movimientos que, en cuanto a números, han aportado al conjunto dirigido por el gerenense José Juan Romero. La dirección deportiva ceutí reforzó el centro del campo con las llegadas de José Campaña y Marino Illescas, y el ataque con Marc Domènech e Ignacio Schor. La llegada del primero ha sido la que más ha ofrecido al cuadro del preparador sevillano, anotando un gol y dando otro en tan solo cuatro encuentros.

Por su parte, Domènech, que mojó ante el Granada, cayó lesionado en el mismo partido tras «sufrir un pinchazo», según expresó el propio entrenador, por lo que será baja este miércoles ante los blanquiverdes.