Ceuta-Córdoba CF: el décimo asalto entre Iván Ania y José Juan Romero, con el 'playoff' en juego

El calendario devuelve este miércoles (19.00 horas) una cita con historia reciente. El Córdoba CF visita el Estadio Alfonso Murube para medirse al Ceuta en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, aplazado el pasado 8 de febrero por la incidencia del temporal, que no garantizaba la seguridad en el desplazamiento de la expedición blanquiverde ni de sus aficionados.

Pero más allá de su peso clasificatorio -los blanquiverdes dependen de sí mismos para colarse entre las seis primeras plazas, de lograr una victoria-, el cruce traerá consigo un capítulo singular en los banquillos: José Juan Romero frente a Iván Ania por décima vez. Un pulso que, hasta la fecha, ha caído del lado del técnico asturiano...

Un cara a cara de época

En total, nueve precedentes oficiales contemplan ya el enfrentamiento entre ambos directores de orquesta, con un saldo de cinco victorias para Ania, dos empates y dos triunfos para Romero. Y es que se trata, respectivamente, del entrenador al que más veces se ha medido el otro en sus trayectorias profesionales. Un dato que subraya la dimensión de este duelo particular.

El antecedente más reciente se remonta a la primera vuelta del presente campeonato, cuando el Córdoba CF se impuso con claridad al Ceuta por 2-0 en El Arcángel, gracias a las dianas de Dani Requena y Adrián Fuentes.

Eso sí, apenas un par de temporadas atrás, aún con ambos instalados en el fútbol de bronce, el equilibrio fue mayor. De hecho, en la campaña del ascenso blanquiverde a LaLiga Hypermotion, la 2023-2024, con ambos técnicos al frente de los banquillos de El Arcángel y el Alfonso Murube -respectivamente-, los marcadores no pudieron ser más equilibrados: dos empates, el de la ida por 3-3 en territorio cordobés, y el de la segunda vuelta en suelo caballa, por 1-1.

Dani Requena conduce el esférico bajo la presión del exblanquiverde Bodiger, a la derecha, en la primera vuelta. / Manuel Murillo

Anteriormente, el técnico de Gerena había logrado su victoria más reciente -que todavía lo es- frente a Iván Ania en el Algeciras-Ceuta (1-2) disputado en el Nuevo Mirador en la 2022-2023, cuando el asturiano dirigía al conjunto gaditano y el sevillano había recientemente aterrizado en la sala de mando del club norteafricano. Antes de ese revés, el ovetense había encadenado tres triunfos consecutivos, repartidos entre su etapa en el Algeciras y el Villanovense.

Es más, la primera -y durante años única- victoria de Romero en este enfrentamiento se produjo en enero de 2018, cuando dirigía al Betis Deportivo y superó por 1-0 al Villanovense de Ania en los octavos de la Copa Federación.

El origen de esta rivalidad se remonta a 2017, en la extinta Segunda División B, con victoria del Villanovense de Iván Ania (1-0) ante el Betis Deportivo de Romero en la 2017-2018.

Un conocimiento mutuo, además, que el propio preparador cordobesista reconocía en vísperas del primer intento de celebración del partido, semanas atrás: «José Juan Romero nos conoce bien. Cuando te conoces tanto, es difícil poder sorprender. Quizá puede decantarse más el partido por el talento individual. Es un partido difícil para los dos, creo que va a ser bonito, los dos intentamos jugar, ir siempre a por la victoria».

La otra cara: Rubi y la medida tomada

El margen favorable a Ania frente a Romero contrasta, sin embargo, con otro duelo reciente de banquillos. El técnico asturiano viene de ceder ante Rubi, preparador del Almería, que parece haberle tomado la medida y el pasado, en el 2-1 a favor del combinado rojiblanco en el UD Almería Stadium, volvió a poner una muesca más en su casillero particular.

En tres enfrentamientos entre ambos, el balance refleja un empate -1-1 en la primera vuelta de este curso en El Arcángel- y dos derrotas, ambas por goleada la pasada campaña (4-0 y 0-3).

De hecho, el Córdoba CF es un rival que históricamente se le ha dado especialmente bien al entrenador barcelonés. En ocho enfrentamientos ante el conjunto blanquiverde, el de Vilassar de Mar suma seis victorias, un empate y una sola derrota. Ese único tropiezo se produjo en la temporada 2012-2013, cuando dirigía al Girona y cayó 2-0 en El Arcángel, con goles de Rennella y Cristian García. Desde entonces, la secuencia ha sido contundente: triunfos por 2-0 aún con el Girona; 3-1 y 2-4 al frente del Huesca; y los 4-0 y 0-3 del pasado curso con el Almería, a los que se suma el reciente 2-1 de esta segunda vuelta de campeonato.

Dos historias paralelas que confluyen en menos de una semana. Una, favorable al preparador blanquiverde; la otra, aún pendiente de equilibrar...