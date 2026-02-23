El Arcángel acogerá el España-Ucrania de clasificación para el Mundial 2027

La selección femenina de fútbol de España regresará a Córdoba el próximo 18 de abril a las 16.00 horas para disputar ante Ucrania la cuarta jornada del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El encuentro se celebrará en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, un escenario que ya en 2023 registró ante Suiza un notable recibimiento a La Roja tras la conquista del Mundial. También lo visitó un año antes, frente a Suecia.

De vuelta a El Arcángel

De este modo, las actuales campeonas intercontinentales y de la Nations League continúan así su hoja de ruta hacia la cita mundialista con una parada estratégica en territorio cordobés, concretamente en el feudo del Córdoba CF, que ese fin de semana visitará a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León en pleno arreón final de LaLiga Hypermotion, por lo que no habrá coincidencia entre ambas citas.

El duelo ante Ucrania se enmarca en un tramo clave de la fase clarisifactoria, máxime ante un adversario tan rocoso como la escuadra ucraniana. El retorno del combinado nacional a Córdoba, según ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota emitida este lunes, ha sido posible gracias a la colaboración entre la Real Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Real Federación Andaluza de Fútbol y el propio Córdoba CF.

Y es que el precedente más reciente en el estadio blanquiverde refuerza la dimensión del evento... El 26 de septiembre de 2023, en el España-Suiza, se registró una asistencia de 14.194 espectadores, uno de los primeros grandes registros de público tras la conquista del Mundial. Aquel día, la selección celebró ante su afición el título que ahora defiende y cuya reedición comenzará a construirse, también, sobre el césped cordobés.