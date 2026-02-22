Sin igualar el récord histórico: el Córdoba CF se despide de su racha a domicilio tras el revés en Almería

La caída en el UD Almería Stadium (2-1), frente al propio combinado almeriense, no solo dejó al Córdoba CF sin botín -ni parte de él- en un duelo directo. También puso fin a una de las sensacuencias más consistentes del campeonato, en términos de rendimiento a domicilio. Y es que cinco meses después, concretamente, 160 días más tarde, el equipo de Iván Ania volvió a experimentar la amarga sensación de marcharse sin puntos en el equipaje. Era eso algo que no ocurria desde la quinta jornada de Liga, sin ir más lejos, en la visita al Andorra en el Nou Estadi Encamp (3-1), allá por el 14 de septiembre del pasado año.

De hecho, desde aquel tropiezo, el bloque blanquiverde había logrado tejer una racha de hasta nueve salidas puntuando de forma consecutiva en Liga, obviamente, sin contar el revés copero ante el Cieza. Un registro, eso sí, que cerró su ciclo tras la derrota en el derbi autonómico frente a los indálicos y que, además, se queda a las mismas puertas del techo histórico de la entidad en el fútbol profesional: los diez partidos al hilo sin perder como forastero de la pasada campaña.

Una racha casi de récord

Es más, la secuencia, ahora lógicamente finalizada, había elevado al Córdoba CF a la élite estadística del campeonato. Hace apenas un mes, tras superar a Las Palmas, el conjunto de El Arcángel se convirtió en el primer equipo del fútbol profesional español en enlazar nueve desplazamientos puntuando en la presente temporada. Registro incluso por encima de los números de otros tantos como Real Madrid, Barcelona o Betis en el panorama nacional.

El recorrido, iniciado tras el traspié en el Principado, incluyó empates ante la Real Sociedad B en Anoeta (1-1), Málaga en La Rosaleda (2-2), Granada en Los Cármenes (1-1) y Leganés en Butarque (0-0), además de triunfos en Zaragoza (0-1), Albacete (1-3), Mendizorroza ante el Mirandés (1-2), Huesca (1-2) y frente a propio combinado amarillo en el Estadio de Gran Canaria (1-2).

Los futbolistas del Córdoba CF, tras su derrota ante el Andorra en septiembre. / lof

Como balance, a nivel global, el bloque de Iván Ania suma actualmente 20 de 39 puntos posibles en campo ajeno, o lo que es lo mismo: es el tercer mejor visitante del campeonato. Sin embargo, la consecuencia inmediata tras la derrota en Almería también es obvia, a nivel simbólico: no podrá igualar las diez salidas consecutivas puntuando que establecieron el récord del club -en el fútbol profesional- hace un año.

Salidas ante rivales directos

El cierre de la racha coincide, además, con la entrada en el último tercio del campeonato, donde el calendario a domicilio se presenta especialmente exigente. La próxima cita será este miércoles (19.00 horas) en el Estadio Alfonso Murube ante el Ceuta, correspondiente a la jornada 25 aplazada por el temporal que impidió el desplazamiento en su momento.

A partir de ahí, el itinerario se endurece. En marzo, el Córdoba CF visitará al Racing de Santander y al Burgos, dos escenarios de máxima exigencia. En abril, el calendario abrirá con la expedición a Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña, encadenando así cuatro salidas consecutivas -incluida la de Ceuta- frente a rivales de la zona alta.

Después llegará el turno del Nuevo Mirandilla ante el Cádiz, otro aspirante al ascenso, ahora sumido en cierta irregularidad. El curso se cerrará lejos de El Arcángel frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, el Castellón y el Eibar.

El dato, por tanto, es revelador: seis de las ocho salidas pendientes -un 75%- serán ante equipos que persiguen el ascenso a Primera División. Con todo lo que ello implica para un equipo blanquiverde que, tras el tropiezo en suelo indálico, a buen seguro se plantea retomar la dinámica anterior frente al cuadro ceutí, y en lo sucesivo.