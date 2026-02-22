Los duelos andaluces: una asignatura que sigue pendiente para el Córdoba CF

Dicen que nadie es profeta en su tierra. Que se lo digan al Córdoba CF de Iván Ania, que en la derrota del pasado sábado ante el Almería (2-1) alargó un apunte negativo que lleva arrastrando a lo largo de todo lo que va de la presente temporada. Y es que los de El Arcángel todavía no han sido capaces de vencer a ninguno de los equipos andaluces a los que se han enfrentado en la 2025-2026.

Superados en los últimos duelos

El itinerario de derbis, de este modo, inició en la décima jornada ante el propio cuadro almeriense, en el que los califas firmaron tablas tras un empate a uno, gracias a un gol de penalti de Jacobo. Seguidamente, tocó rendir cuentas a domicilio en La Rosaleda, donde rascaron un punto in extremis frente al Málaga, tras aguantar con un jugador menos durante toda la segunda mitad, previa expulsión de Carlos Albarrán.

En la siguiente fecha como visitante, los blanquiverdes viajaron hasta Los Cármenes para medirse al propio conjunto granadino. Los locales lograron igualar el tanto inicial de Adrián Fuentes y evitaron la victoria visitante (1-1). Y ya en casa, tras empatar en los tres primeros duelos regionales, los de El Arcángel recibían al Cádiz acompañados de su afición. Pese al buen ambiente que se respiraba en la grada, los de Iván Ania cedieron por un gol a dos.

Unas semanas más tarde, en la primera fecha de la segunda vuelta de competición, el cuadro cordobés volvió a caer como local en un duelo ante un club de la comunidad, esta vez ante el Málaga, por un tanto a cero.

Puntos que valen oro

En total, son seis partidos en los que el Córdoba CF no ha podido conseguir sumar de tres. Estos encuentros suponen un 40% de los 15 en los que no ha logrado hacerse con la victoria. O lo que es lo mismo: de 18 puntos posibles en derbis regionales, tan solo cuatro han ido a parar a su casillero en este campeonato.

Los puntos que el conjunto blanquiverde no ha sido capaz de conseguir pueden salir caros en la lucha por los puestos de privilegio en la categoría. Y es que, por presupuesto y plantilla, los cuatro equipos andaluces que comparten categoría el club cordobés son rivales directos en la pelea por entrar en playoff. Es más, con poco más de un tercio de temporada aún por disputarse, tanto Málaga como Almería figuran entre los favoritos para conseguir uno de los tres cupos para el ascenso. Más alejados están Cádiz y Granada, aun así son dos de los cuadros más temidos de la LaLiga Hypermotion.

Los cordobeses tienen por delante aún dos duelos territoriales. El fin de semana del Domingo de Resurreción -5 de abril- visitarán el Nuevo Mirandilla, feudo del Cádiz y sobre el 10 de mayo recibirán al Granada en El Arcángel, en la jornada 39 de la competición.

Sergi Guardiola frente a la UD Almería / LOF

En comparación con la pasada campaña, el balance fue más positivo para los blanquiverdes. Los de Ania vencieron tres encuentros -ante el Granada, Málaga y Cádiz-, todos en la segunda vuelta, coincidiendo con la buena racha que hizo soñar a la afición con llegar a los puestos de playoff por la promoción. Eso sí, cayeron en cuatro -frente al Almería, en dos ocasiones, Cádiz y Granada, ambos como visitante- y firmaron las tablas con el Málaga en El Arcángel.