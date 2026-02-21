En Directo
Fútbol | 27ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Almería-Córdoba CF
Los de Iván Ania buscan reafirmar su candidatura al 'playoff' ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División
El Córdoba CF se mide este sábado al Almería, a partir de las 18.30 horas en el UD Almería Stadium, en un cruce directo entre sensaciones, ambiciones e ilusiones. Quieren los de Iván Ania dar otro golpe sobre la mesa frente al cuadro indálico, en busca de tres puntos que den continuidad a su buena racha de resultados y, tras mucho bregar, les labren un sitio entre los seis primeros clasificados en LaLiga Hypermotion. Lo opuesto buscan los de Rubi, terceros clasificados, en busca de un puesto de ascenso directo y con tres triunfos consecutivos a la espalda antes del nuevo choque de dinámicas autonómico que espera esta jornada.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el Almería-Córdoba CF que comienza a partir de las 18.30 horas en el UD Almería Stadium. Duelo de altura para ambos conjuntos en esta jornada número 27 del calendario de LaLiga Hypermotion, a la que los de Iván Ania llegan en la cresta de la ola, tras sumar seis victorias entre sus últimos siete encuentros -y con ello meterse de lleno en la lucha por los puestos de privilegio-, y en busca de otros tres puntos que ratifiquen su candidatura a todo esta temporada. Lo mismo busca el Almería, en el sentido inverso, tras también enlazar tres triunfos al hilo en las últimas semanas y asomar ahora desde la tercera plaza, con la idea de dar caza a alguno de los dos puestos de ascenso directo. ¡Tenemos derbi y partidazo!
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
- Burger King abrirá un nuevo restaurante en Cabra con una inversión superior al millón de euros
- La Policía Nacional de Córdoba busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Las Margaritas