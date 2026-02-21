Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 27ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Almería-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan reafirmar su candidatura al 'playoff' ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División

Mikel Goti ensaya un disparo ante la presión de Rubén Alves, en la sesión de ayer en El Arcángel.

Mikel Goti ensaya un disparo ante la presión de Rubén Alves, en la sesión de ayer en El Arcángel. / CÓRDOBa

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF se mide este sábado al Almería, a partir de las 18.30 horas en el UD Almería Stadium, en un cruce directo entre sensaciones, ambiciones e ilusiones. Quieren los de Iván Ania dar otro golpe sobre la mesa frente al cuadro indálico, en busca de tres puntos que den continuidad a su buena racha de resultados y, tras mucho bregar, les labren un sitio entre los seis primeros clasificados en LaLiga Hypermotion. Lo opuesto buscan los de Rubi, terceros clasificados, en busca de un puesto de ascenso directo y con tres triunfos consecutivos a la espalda antes del nuevo choque de dinámicas autonómico que espera esta jornada.

