Sigue en directo el Almería-Córdoba CF

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el Almería-Córdoba CF que comienza a partir de las 18.30 horas en el UD Almería Stadium. Duelo de altura para ambos conjuntos en esta jornada número 27 del calendario de LaLiga Hypermotion, a la que los de Iván Ania llegan en la cresta de la ola, tras sumar seis victorias entre sus últimos siete encuentros -y con ello meterse de lleno en la lucha por los puestos de privilegio-, y en busca de otros tres puntos que ratifiquen su candidatura a todo esta temporada. Lo mismo busca el Almería, en el sentido inverso, tras también enlazar tres triunfos al hilo en las últimas semanas y asomar ahora desde la tercera plaza, con la idea de dar caza a alguno de los dos puestos de ascenso directo. ¡Tenemos derbi y partidazo!