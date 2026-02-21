Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: «Regalamos el primer tiempo»

El Córdoba CF no pudo ante el Almería en un partido en el que los blanquiverdes fueron de menos a más durante el transcurso del mismo. Diego Percan recortó distancias a falta de un cuarto de hora para el final, pese a ello, los de Iván Ania se marcharon de la ciudad indálica de vacío. El técnico califal fue muy autocrítico con la primera parte de los suyos. «Regalamos el primer tiempo y dos goles. Si regalas y concedes te acaba pasando factura. Durante el encuentro, hubo dos momentos claramente diferenciados. En la primera parte no fuimos reconocibles, nos faltó intensidad en la presión sobre los centrales. Con balón no estuvimos nada finos, estuvimos realmente mal», expresaba el ovetense.

Mejoría tras el descanso

A la salida de vestuarios, el devenir del duelo cambió por completo, los de Ania se volcaron al ataque y tuvieron opciones de sacar algún punto del UD Almería Stadium. «En el descanso no cambiamos nada del plan de partido y la segunda parte fue otra historia. Estuvimos continuamente en campo rival, hicimos un gol, pero creo que pudimos haber hecho otro más que nos podrían haber dado el empate. Morimos en el área rival, estuvimos continuamente insistiendo», indicó el entrenador.

El preparador blanquiverde fue preguntado por el siguiente partido, ante el Ceuta el próximo miércoles. El ovetense puso énfasis en cómo digerir el partido. «Ninguno queríamos salir derrotados, pero hay maneras de hacerlo. La segunda parte es muy buena. La gestión de la derrota será clave. Algún día teníamos que perder, llevábamos 6 victorias en los últimos 7 partidos, el tema es ahora cómo lo gestionamos. Tenemos que salir con autocrítica, sacar una lectura de lo que hemos hecho mal, de lo que hemos hecho bien y que esta derrota no nos afecte. Hay que sacar conclusiones y que no vuelvan a suceder situaciones como las de la primera parte», expresaba el técnico califa.

Errores que salen caros

Además, Iván Ania se mostró muy contrariado tras recibir los dos tantos que le dieron la victoria al Almería. «No he hablado con el equipo sobre los goles. El primero era una situación que preveíamos. Sabíamos que iban a haber muchos duelos y en la primera mitad salimos perdedores en la mayoría de ellos, a diferencia que en la segunda. En el segundo perdemos tanto el primer pase como la segunda jugada. Son errores evitables que no nos pueden volver a suceder si queremos poder ganar a este perfil de equipo», aseguró.

Álex Martín durante el partido ante el Almería / LOF

El entrenador del Córdoba CF, de hecho, ya predijo en la rueda de prensa previa al encuentro la agresividad con la que el conjunto indálico afrontaba los primeros minutos. «Sabíamos que salían muy fuertes. Contaba con ello, pero no contaba con los errores de los dos goles. Habíamos visto en los 3 últimos partidos que era muy superior a su rival y luego le cuesta mantener el resultado. Al final son equipos que saben juntarse y cuando lo hacen tienen mucha velocidad arriba y pueden generar peligro en transición», expresaba el blanquiverde.

Estreno goleador de Percan

Uno de los nombres propios del cuadro califal fue Diego Percan. El leonés que aterrizó en El Arcángel en el mes de enero se estrenó como goleador en el UD Almería Stadium. El delantero salió a falta de un cuarto de hora para el final y en la primera jugada que tuvo, anotó su primer tanto como jugador del Córdoba. «El gol le dará confianza, lo había rondado en otros partidos, este le dará confianza y tranquilidad. Es un jugador que puede jugar en banda y en punta. Cuando juega en banda llega y tiene siempre presencia en el área y creo que también nos puede aportar esos goles necesarios para intentar escalar en la clasificación», alegaba el técnico.

Otro de los jugadores que participó en el duelo regional como suplente fue Adilson Mendes. El portugués está volviendo a ser protagonista a las órdenes de Iván Ania, quien le dedicó unas palabras halagadoras. «Tiene desborde, velocidad, cada vez se siente más cómodo. Ha vuelto con muchas ganas y con la confianza que estamos intentando darle a través de tener minutos. Creo que será un jugador importante de aquí al final de liga», cerraba el ovetense.