Diego Percan, tras su gol ante el Almería: «Nos ha costado entrar al partido»

La derrota del Córdoba CF en Almería dejó una nota positiva, el estreno goleador de Diego Percan como blanquiverde. El delantero que aterrizó en El Arcángel en el mercado invernal recortó distancias en el marcador tras salir desde el banquillo. Tras el encuentro, el leonés mostró su descontento tras no conseguir sumar en el UD Almería Stadium. «Nos vamos jodidos por la derrota, toca levantar cabeza y mirar a Ceuta. En la primera parte nos ha costado entrar al partido», expresó el jugador.

Otra cara tras el descanso

La pobre primera mitad del cuadro cordobés pasó factura y el conjunto indálico puso tierra de por medio. Los de El Arcángel sufrieron dos duros contratiempos tras dos errores defensivos que acabaron en los dos tantos que dieron por vencedores a los locales. «Sabíamos que eran peligrosos con las transiciones y es donde nos han hecho daño», analizó el atacante.

Eso sí, a juicio del atacante, el cuadro califal mostró otra cara tras el paso por vestuarios. Los de Iván Ania, según sostiene, se mostraron mejores que su rival en la segunda mitad, en la que llegaron a embotellarlo en su propio área. «En la segunda parte cambia la imagen del equipo, creo que somos nosotros, el equipo que venimos siendo durante los últimos meses. Acabamos el encuentro plantándonos en campo rival teniendo ocasiones para empatar y poder sumar un punto aunque sea», indicó Percan.