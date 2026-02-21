El Córdoba CF se queda a medias en Almería y cierra su racha a domicilio

De la siesta al arreón, del desconcierto al asedio, del 2-0 al «sí se puede» que se quedó a medias. Así fue la tarde del Córdoba CF en suelo indálico ante el Almería (2-1), partida en dos mitades que no se parecieron en nada. En la primera, el conjunto de Iván Ania caminó por la cuerda floja, superado en intensidad y castigado casi en cada error; en la segunda, se desató, agitó el tablero y empujó hasta convertir el duelo autonómico en un ejercicio de fe que rozó la remontada. Pero no bastó. Ni tras la diana de Diego Percan, la apuesta por hasta tres referencias arriba y un tramo final en el que Andrés Fernández, meta local, terminó por hacerse gigante.

Ese fue el menú de la primera derrota blanquiverde a domicilio en cinco meses, algo que no pasaba desde la visita a Andorra, que llegó, justo, cuando la puerta de los seis primeros parecía abrirse... Tocará seguir esperando, ya con el duelo ante el Ceuta del próximo miércoles -aplazado semanas atrás por el temporal- entre ceja y ceja.

El once de gala

Ya sobre terreno almeriense, la tarde asomaba con una máxima inalterable: si algo funciona, no se toca. Una frase que el propio Iván Ania, preparador blanquiverde, ha convertido prácticamente en lema durante las últimas semanas -apoyado por los resultados, ciertamente- y a la que frente al potente cuadro de Rubi volvió a recurrir de inicio. De hecho, nada, o casi, movió el asturiano con respecto a su propuesta de hace apenas una semana ante el Leganés en El Arcángel, introduciendo una única novedad en suelo indálico: el regreso de Albarrán, ausente precisamente ante los pepineros por sanción y que una vez disponible, recuperó su sitio en el flanco derecho de la defensa cordobesista.

Pero hasta ahí el movimiento. En lo demás, continuidad para el resto de las diez piezas de campo. Se mantuvo Iker Álvarez bajo palos, al igual que la pareja de centrales formada por Sintes y Álex Martín, lógicamente. También repitió como lateral izquierdo, pese al alta médica y deportiva de Vilarrasa, un Diego Bri que parece haber echado raíces en el costado. Tampoco hubo alteraciones en la sala de máquinas: Isma Ruiz y Requena a cargo del doble pivote, con Mikel Goti como enlace con los de arriba.

En fase ofensiva, más de lo mismo… La banda izquierda se ha convertido -o ha vuelto a ser- en territorio de Jacobo González, desplazado por la irrupción del vizcaíno, mientras que tanto la delantera como el perfil derecho siguen a cargo de Adrián Fuentes y Carracedo, respectivamente.

Y un apunte adicional: otro par de ausencias de última hora hubo en la lista del técnico, que viajó sin Alcedo ni Álvaro Trilli.

Letargo y pegada almeriense

La primera sacudida, eso sí, llevó acento rojiblanco. No más de tres minutos necesitó Jon Morcillo, una de las tres incorporaciones invernales del cuadro indálico, en habilitar la subida de Álex Muñoz para que el carrilero, ya de inicio, dejara uno de sus primeros avisos. Seco, potente, pero desviado mandó el chut al lateral de la red el de San Juan de Alicante, en la apertura de un derbi que arrancó con el Córdoba CF en modo espectador y, por contra, con el Almería sumamente inspirado…

No tardó tampoco en asomarse a ese plano De la Fuente, otro de los llegados en enero, apenas superado el cuarto de hora. Pescó el pucelano en una acción embarrada por el área cordobesa, aunque apareció atento Xavi Sintes para negarle el camino hacia el gol cuando Iker Álvarez ya se había vencido hacia el lado izquierdo… Otra más dejó Muñoz, entre tanto, en una nueva cabalgada hasta línea de fondo que culminó con un testarazo -centrado- de Bonini directo a las manos del meta andorrano.

Xavi Sintes despeja un balón aéreo durante el Almería-Córdoba CF / LOF

Pero no estaba cómodo, en absoluto, el bloque cordobés, al que cada salida de balón se le hacía un mundo… Que se lo pregunten a Fuentes, que vio como un error suyo en una descarga al borde del área local desembocó en una contra conducida por Sergio Arribas que el canterano madridista acabó estampando en la madera, cerca del ecuador del primer acto. Y casi igual de clara la tuvo después: error de Carlos Albarrán en un envío hacia atrás y nuevo trallazo a centímetros del palo del madrileño.

Cerca de media hora necesitó el conjunto de Iván Ania para desperezarse, o intentarlo. El menos espeso, Christian Carracedo, asomaba como el más incisivo entre la timidez generalizada, mientras Fuentes se esforzaba a la hora de explotar los pocos espacios a la espalda que estaban cediendo los de Rubi. Nada más lejos de la realidad. Llegó la mejoría, también el mazazo… Y es que superado ese tramo, un balón a la espalda que ni Sintes ni Álvarez alcanzaron a leer lo cazó Miguel de la Fuente para castigar la media salida del guardameta del Principado, totalmente fuera de sitio.

Pero ni por esas salió el Córdoba CF del letargo, al que los almerienses le habían encontrado el hilo, la aguja y las costuras. Apenas cinco minutos después, de hecho, llegó el segundo: entonces, De la Fuente se vistió de asistente para habilitar a Muñoz, que se inventó un disparo con el exterior entre un bosque de piernas cordobesas para colocar el 2-0.

Ya pedía tiempo muerto el banquillo cordobés, totalmente desbordado, y la puntilla a la primera mitad se la puso Jacobo, mandando un cabezazo directo al travesaño tras una acción desde la esquina. Pobre, muy pobre, había sido la puesta en escena del equipo de Iván Ania…

Una acción a balón parado del choque entre el Córdoba CF y el Almería. / LOF

El segundo acto en el UD Almería Stadium arrancó con menos trantrán y más rebelión. Tras algo de tanteo, agitó el avispero Goti, con un zurdazo que se marchó cerca de los dominios de un Andrés Fernández prácticamente inédito. Volvió a saltar el arquero murciano lances después, entonces ante un chut raso de Carracedo que el ex del Osasuna, Villarreal o Levante -entre otros- repelió sin demasiados problemas.

La receta, o la demanda, era clara: hacer el primero para meterse en el partido. Desde la otra trinchera, la idea opuesta manejaba Rubi, que dio entrada a Embarba y Puigmal en busca de la sentencia. Fue Dalisson el elegido por Iván Ania, ingresado en pleno tramo de inspiración en el que tanto Diego Bri como Carlos Albarrán las tuvieron para recortar distancias, aunque volvió a aparecer Andrés Fernández.

Todo al asador

Ya no andaba tan cómodo el Almería, mientras el Córdoba CF ganaba metros y claridad en el último tercio del campo. Pudo matar el derbi Sergio Arribas, sin embargo, en un mano a mano que el madrileño -poco preciso a lo largo de la tarde- acabó mandando a la grada. Mientras, más leña al fuego: fuera Bri y Goti; dentro Sergi Guardiola y Percan. En la primera que tuvo el leonés, precisamente, le dio la razón al asturiano, poniendo el 2-1, previo pase de Isma Ruiz, que subió al luminoso ratificado por el VAR.

Con hasta tres referencias arriba y el juego volcado, entraba la cita en otro escenario. Hasta entró Obolskii -que no aparecía desde el duelo con el Burgos-, como relevo de un Adrián Fuentes totalmente desfondado a falta de diez para el cierre. También ingresó Adilson, que en su primera intervención pudo haber asistido a Carlos Albarrán, aunque volvió a aparecer Andrés Fernández in extremis.

Y desde ahí, sin mucho más en el tintero, se convirtió el epílogo en un intercambio desordenado, con los rojiblancos embotellados y los califas revolucionados. Probó suerte Adilson, le señalaron posición antirreglamentaria; lo intentó Isma Ruiz desde la frontal sobre la bocina, sin éxito; y tiempo para intervenir en otro par de ocasiones tuvo Fernández, que si en la primera mitad no había aparecido, acabó llevándose el balón a casa...

Así se coció la primera derrota califal a domicilio en cinco meses, la que posterga -algo más- la entrada a los puestos nobles, la que mantiene la particular maldición de esta temporada en los duelos autonómicos y la que, además, devolvió al conjunto blanquiverde esa amarga sensación de marcharse sin puntos en el equipaje, algo que no experimentaban desde la visita a Andorra.