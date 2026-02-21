El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Almería

El Córdoba CF salió derrotado en su visita a Almería (2-1) en un encuentro en el que los blanquiverdes tuvieron que remar a contracorriente tras una primera parte donde fueron claramente superados. Los de Iván Ania se repusieron en los segundos cuarenta y cinco minutos y, tras el tanto de Percan, recortaron distancias en el marcador. Los goles de Miguel de la Fuente y Álex Muñoz pusieron fin a la racha blanquiverde de 9 partidos sumando como visitante. El próximo miércoles, a partir de las 19 horas, volverán a la competición en el Alfonso Murube, donde disputarán la jornada aplazada ante el Ceuta.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División se organiza en un sistema de Liga regular, que consta de 42 jornadas. Los equipos obtienen puntos según sus resultados, los cuales definen la clasificación al final de la temporada. Los dos primeros equipos de la tabla ascienden de manera directa a la Primera División. Por su parte, los clubes que ocupan las posiciones tercera, cuarta, quinta y sexta acceden a una fase de promoción para disputar la tercera plaza de ascenso. Los cuatro equipos que terminen en los últimos puestos descienden a la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español.

La temporada de LaLiga Hypermotion se inició el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo. Durante este lapso, se jugarán un total de 462 partidos correspondientes a la fase regular. Tras la finalización de esta etapa, se lleva a cabo la fase de playoffs de ascenso, que comienza una semana después de la última jornada y se juega a través de eliminatorias a doble partido.

En cada eliminatoria, el equipo con peor clasificación en la fase regular será el local en el primer partido, mientras que el equipo mejor clasificado disputará el encuentro de vuelta en su estadio. En caso de empate en el marcador global, se definirá al equipo ganador por ventaja deportiva, es decir, el equipo mejor clasificado avanzará.

El formato de los playoffs establece que el tercer clasificado se enfrentará al sexto y el cuarto al quinto en las semifinales. Los ganadores de estas eliminatorias se medirán en una final, también a doble partido. El vencedor de esta final será el equipo que obtenga la tercera plaza de ascenso a la Primera División para la temporada 2026-2027.