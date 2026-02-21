Carracedo e Isma Ruiz, los más destacados de la derrota del Córdoba CF en Almería

IKER ÁLVAREZ (5)

Mala salida

Se equivocó en la carrera ante De la Fuente en el primer tanto local. En lo demás, atento, pero le pasó factura el error.

CARLOS ALBARRÁN (6)

De menos a más

Desaparecido en el primer tramo, pero protagonista en la segunda mitad, sobre todo en fase ofensiva. Tuvo el gol.

XAVI SINTES (5)

Midió mal

Coprotagonista del 1-0 del Almería en suelo indálico. No midió la carrera con De la Fuente y permitió la definició del vallisoletano. Antes, sólido.

ÁLEX MARTÍN (5)

Menos protagonista

Tampoco tuvo la tarde el canario, exigido por la potencia ofensiva almeriense. Se las vio con Arribas, Baptistao y el propio De la Fuente.

ISMA RUIZ (7)

Multiplicado

Dio la asistencia del gol y se empleó a fondo, tanto en defensa como en ataque. Tuvo una última ocasión sobre la bocina, que quedó en nada.

DANI REQUENA (5)

Poco

Escasa participación del granadino, que no encontró su sitio en el UD Almería Stadium. Poco juego interior del Córdoba CF en el derbi.

DIEGO BRI (5)

Lateral

Volvió Ania a apostar por el ilicitano en defensa, pese a contar con Vilarrasa en el banquillo. No sufrió en exceso, pero tampoco fue determinante.

MIKEL GOTI (5)

Menos

Bajó el nivel el vizcaíno, que en sus dos otras actuaciones con el Córdoba CF se había mostrado excelso. Tuvo el gol en el arranque del segundo acto.

JACOBO (4)

Ausente

No desbordó, no inquietó y tampoco asistió. Muy poco peligro del madrileño, bien marcado y poco inspirado.

CARRACEDO (7)

El mejor

El menos tímido durante la puesta en escena y uno de los más insistentes durante la segunda mitad. Sigue en forma, pero la cita no acompañó.

ADRIÁN FUENTES (6)

Vigilado

Bonini y Marcos Luna lo marcaron de cerca, mucho. Apenas tuvo espacios para explotar su velocidad. Partido incómodo.

DIEGO PERCAN (6) Gol y detalles.

SERGI GUARDIOLA (5) Asociativo.

ADILSON (5) Dos intervenciones.

OBOLSKII (-) Sin tiempo.

DALISSON (4) No aportó.