Las notas
Carracedo e Isma Ruiz, los más destacados de la derrota del Córdoba CF en Almería
El catalán y el granadino sobresalieron en una cita de menos a más para los de Iván Ania. Diego Percan brilló en el tramo final
IKER ÁLVAREZ (5)
Mala salida
Se equivocó en la carrera ante De la Fuente en el primer tanto local. En lo demás, atento, pero le pasó factura el error.
CARLOS ALBARRÁN (6)
De menos a más
Desaparecido en el primer tramo, pero protagonista en la segunda mitad, sobre todo en fase ofensiva. Tuvo el gol.
XAVI SINTES (5)
Midió mal
Coprotagonista del 1-0 del Almería en suelo indálico. No midió la carrera con De la Fuente y permitió la definició del vallisoletano. Antes, sólido.
ÁLEX MARTÍN (5)
Menos protagonista
Tampoco tuvo la tarde el canario, exigido por la potencia ofensiva almeriense. Se las vio con Arribas, Baptistao y el propio De la Fuente.
ISMA RUIZ (7)
Multiplicado
Dio la asistencia del gol y se empleó a fondo, tanto en defensa como en ataque. Tuvo una última ocasión sobre la bocina, que quedó en nada.
DANI REQUENA (5)
Poco
Escasa participación del granadino, que no encontró su sitio en el UD Almería Stadium. Poco juego interior del Córdoba CF en el derbi.
DIEGO BRI (5)
Lateral
Volvió Ania a apostar por el ilicitano en defensa, pese a contar con Vilarrasa en el banquillo. No sufrió en exceso, pero tampoco fue determinante.
MIKEL GOTI (5)
Menos
Bajó el nivel el vizcaíno, que en sus dos otras actuaciones con el Córdoba CF se había mostrado excelso. Tuvo el gol en el arranque del segundo acto.
JACOBO (4)
Ausente
No desbordó, no inquietó y tampoco asistió. Muy poco peligro del madrileño, bien marcado y poco inspirado.
CARRACEDO (7)
El mejor
El menos tímido durante la puesta en escena y uno de los más insistentes durante la segunda mitad. Sigue en forma, pero la cita no acompañó.
ADRIÁN FUENTES (6)
Vigilado
Bonini y Marcos Luna lo marcaron de cerca, mucho. Apenas tuvo espacios para explotar su velocidad. Partido incómodo.
DIEGO PERCAN (6) Gol y detalles.
SERGI GUARDIOLA (5) Asociativo.
ADILSON (5) Dos intervenciones.
OBOLSKII (-) Sin tiempo.
DALISSON (4) No aportó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
- Burger King abrirá un nuevo restaurante en Cabra con una inversión superior al millón de euros