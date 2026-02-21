Almería-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces para el duelo en El Arcángel

Otra nueva estación de LaLiga Hypermotion asoma por la agenda del enrachado Córdoba CF de Iván Ania en este tramo de temporada. Un bloque que llegará al UD Almería Stadium, para medirse este sábado al Almería (18.30 horas), en mitad de una espiral de resultados positivos que ha reportado seis victorias entre las últimas siete citas, grandes sensaciones, y, en consecuencia, un lugar de privilegio en su actual tentativa de asaltar la zona noble, que se ve cada vez más desde cerca.

Precisamente, frente al cuadro indálico llega la oportunidad más nítida para esa tarea, en un cruce directo entre séptimo y tercer clasificado, separados por apenas cuatro puntos -y con un partido menos para los califas-, del que podría salir especialmente reforzado el combinado cordobés.

Y ya llega al alza, después de superar al Leganés en El Arcángel (2-1) y anteriormente hacer lo propio ante sendos recién descendidos como Real Valladolid (3-1) y Las Palmas (1-2). Además, reservándose otra bala de calibre: el duelo del próximo miércoles ante el Ceuta en el Alfonso Murube, que unido a un botín positivo en suelo rojiblanco, podría impulsar aún más su candidatura al ascenso a estas alturas del relato…

Altas y bajas

En el plano médico, pocas novedades habrá para el esquema visitante. No podrá contar Ania, otra semana más, con los servicios de Franck Fomeyem, Rubén Alves ni Theo Zidane, al igual que un Alberto del Moral que arrastra molestias musculares desde el duelo de ensayo frente al filial de hace apenas un par de semanas, celebrado tras la suspensión del encuentro en el feudo ceutí ante la incidencia del temporal de por entonces.

El que sí estará es Carlos Albarrán, de regreso tras cumplir sanción en el pasado cruce ante los pepineros. Al contrario, Baba, en el Almería, coge el carril opuesto, cumpliendo ciclo de amonestaciones esta jornada y suponiendo la única ausencia asegurada en el plan de Rubi. Eso sí, sigue pendiente el preparador barcelonés de Guedes, Lopy y André Horta, los tres entre algodones pero presumiblemente disponibles, mientras que Nico Melamed, otro que llegaba tocado, tiene el alta completa.

Lance de la sesión de entrenamiento del Córdoba CF de ayer en El Arcángel. / CÓRDOBA

Posibles onces

Ante este escenario, estos son los dos posibles onces iniciales de ambos equipos para el duelo en el UD Almería Stadium: