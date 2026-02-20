Sepisur XXI se perfila para realizar el cerramiento exterior de El Arcángel

La casa del Córdoba CF da un nuevo paso para que, al menos estéticamente, mejore notablemente. La mesa de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba señaló a la oferta de Sepisur XXI SL como la más ventajosa de las cuatro presentadas para realizar el cerramiento exterior de las gradas de Preferencia y del Fondo Sur del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Algo más de un millón más IVA

Según pudo saber este periódico, el planteamiento realizado ante la mesa de contratación de la GMU fue el mejor de los cuatro presentados y suponía un coste para el Ayuntamiento de Córdoba de 1.052.196,39 euros.

Vista exterior de la Preferencia del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, que será cerrada al exterior, al igual que el Fondo Sur. / Manuel Murillo

El pasado martes, 27 de enero, finalizó el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación del contrato de obras en el proyecto de terminación de las fachadas de los cuerpos de Preferencia y de Fondo Sur del estadio municipal El Arcángel. Tras el cierre de dicho plazo hubo cuatro ofertas que pasaron el corte: Albaida Infraestructuras, Construcciones Glesa SA, Metálicas Ulia SL/Construcciones Serrot SA y Sepisur XXI SL. De esas cuatro candidaturas ha salido finalmente la de Sepisur XXI SL, que finalmente acometerá las obras para el cierre exterior definitivo del estadio del Córdoba CF, aunque previamente deberá aportar abundante documentación.

Cerrado antes de que acabe 2026

El pasado 3 de febrero se celebró la mesa de contratación. Los criterios de adjudicación del contrato para la realización de las obras eran automáticos (oferta económica y ampliación de plazo de garantía), y ya el pasado mes de diciembre, Urbanismo dio vía libre para la licitación de la obra.

Vista exterior del Fondo Sur del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / MANUEL MURILLO

El presupuesto base de licitación llegaba hasta 1.615.981,16 euros, IVA incluido-. La obra será financiada a través de la partida municipal de inversiones en equipamientos y se debía desarrollar en dos pagos anuales, uno de 820.000 euros, abonado el año que acaba de finalizar, y otro de algo más de 795.000 euros, a abonar en el actual 2026. Una vez que la obra sea adjudicada, en este caso a Sepisur XXI SL -ya que ha sido la que ha obtenido mejor nota-, la constructora tendrá un plazo de seis meses para ejecutar la obra a contar desde la firma del acta de replanteo, un acto que podría producirse, aproximadamente, en dos meses.

Torrico habla de plazos

Precisamente, en esta misma semana, el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, explicó en una comparecencia ante los medios de comunicación que en apenas dos meses podían dar inicio las obras. Torrico también aseguró que la obra podría llegar a su fin en este mismo 2026, aunque no precisó si entraría a tiempo de que estuviera finalizada antes de iniciarse la próxima temporada futbolística, en agosto del 2026, o ya tendría que cerrarse en plena temporada 2026-27.

Básicamente, la obra consiste en la instalación, entre la primera y la quinta planta de Preferencia, de celosías de lamas verticales de aluminio orientables, iguales a las ya existentes, mientras que de las plantas sexta a la octava se colocarán chapas de acero inoxidable perforadas, similares a las existentes en el Fondo Norte. Por su parte, en el Fondo Sur irán paneles de chapa perforada de acero inoxidable, también similares a los existentes en el Fondo Norte.

Las obras del cierre exterior del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se complementan, asimismo, con los accesos peatonales a la instalación municipal realizados en los últimos meses para facilitar a los aficionados blanquiverdes el acceso al estadio, principalmente, en los días de lluvia.